Экс-премьер Франции Франсуа Фийон вошел в совет директоров "СИБУРа"

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Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Экс-премьер Франции, входящий также как представитель России в совет директоров "Зарубежнефти", Франсуа Фийон номинирован и избран в совет директоров "СИБУР Холдинга", сообщила компания.

СД включил Фийона в число кандидатов еще 18 ноября, но "СИБУР" сообщил об этом одновременно с раскрытием решения собрания акционеров от 22 декабря об избрании нового состава совета.

Кроме того, в совет директоров вошли Антон Устинов от "СОГАЗа" (глава и владелец ООО "СГ-Инвест", держащей 16,54% акций страховщика) и Альберт Шигабутдинов от "ТАИФа".

Фийон стал независимым директором. Как отметили в "СИБУРе", "господин Фийон не только управленец высочайшего уровня, но и последовательный сторонник продвижения повестки устойчивого развития, важности переработки и повторного использования сырья". "СИБУР" в своей стратегии также ориентируется на принципы экономики замкнутого цикла. Опыт г-на Фийона, его обширные знания в области управления, экономики и бизнес-процессов помогут компании при продвижении ESG-инициатив", - заявили в "СИБУРе".

Совет директоров, состоящий из 12 человек, покинули акционер "СИБУРа" Кирилл Шамалов, независимый директор Андрей Верников (ведущий научный сотрудник сектора эволюции социально-экономических систем Центра эволюционной экономики ИЭ РАН), а также умерший Владимир Разумов.

В остальном совет остался без изменений: генеральный директор АО "Группа "Илим" Ксения Соснина, Сергей Васнецов (ранее он работал старшим вице-президентом по стратегии LyondellBasell), Алексей Комиссаров (проректор и директор Высшей школы государственного управления РАНХиГС), глава ПАО "Газпром нефть" Александр Дюков, председатель правления ПАО "СИБУР Холдинг" Дмитрий Конов, председатель правления ПАО "НОВАТЭК" Леонид Михельсон, член совета директоров "НОВАТЭКа" Геннадий Тимченко, исполнительный вице-президент Фонда Шелкового пути Ван Дань (Wang Dan), а также руководитель химического департамента Sinopec Corporation Ли Чэнфэн.

Председателем совета переизбран основной акционер "СИБУРа" Михельсон.

Фийон вошел в комитет по аудиту, кадрам и вознаграждениям и комитет по устойчивому развитию. Устинов и Шигабутдинов - в комитет по стратегии и инвестициям, Шигабутдинов также в комитет по устойчивому развитию.

Михельсон владеет 31% в "СИБУРе", Тимченко - 14,45%, доли китайских Sinopec и Фонда Шелкового пути - 8,5%, "СОГАЗа" - 10,625%, действующий и бывший топ-менеджмент - 12,325% (из них доля Шамалова - 3,3%), а также акционеры "ТАИФа" - 15%.