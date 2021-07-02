Экс-премьер Франции вошел в совет директоров "Зарубежнефти" от РФ

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Бывший премьер Франции Франсуа Фийон вошел в совет директоров государственной "Зарубежнефти" как представитель РФ, следует из списка аффилированных лиц компании.

Экс-премьер в настоящее время также является президентом компании Apteras Sarl.

Фийон возглавлял французское правительство в 2007-2012 годах при президенте Николя Саркози. Экс-премьера связывают давние дружеские отношения с президентом России Владимиром Путиным, говорил пресс-секретарь последнего Дмитрий Песков в декабре 2018 года после частной встречи двух политиков. "Во время премьерства Фийона Путин тоже возглавлял правительство. И после этого они также поддерживали контакт и продолжали общение", - отмечал Песков.

О том, что Фийон был выдвинут в совет директоров "Зарубежнефти", стало известно в начале июня.

Кроме того, в совет директоров "Зарубежнефти" также вошел замглавы Росимущества Алексей Павлов. Фийон и Павлов сменили в СД замминистра экономического развития Оксану Тарасенко и помощника зампредседателя правительства РФ Юрия Борисова Алексея Козлова.

Сохранили свои места в совете директоров компании: глава "Зарубежнефти" Сергей Кудряшов, директор департамента Минэнерго России Владимир Фургальский, замминистра энергетики РФ Павел Сорокин, замминистра финансов Павел Кадочников, советник председателя правления Газпромбанка Карен Карапетян и бывший глава Федеральной службы охраны, председатель совета директоров "Зарубежнефти" Евгений Муров.