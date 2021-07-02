Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:39Заразились
на 02.07В России 5 561 360+23 218В мире 182 641 391+439 021

Экс-премьер Франции вошел в совет директоров "Зарубежнефти" от РФ

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Бывший премьер Франции Франсуа Фийон вошел в совет директоров государственной "Зарубежнефти" как представитель РФ, следует из списка аффилированных лиц компании.

Экс-премьер в настоящее время также является президентом компании Apteras Sarl.

Фийон возглавлял французское правительство в 2007-2012 годах при президенте Николя Саркози. Экс-премьера связывают давние дружеские отношения с президентом России Владимиром Путиным, говорил пресс-секретарь последнего Дмитрий Песков в декабре 2018 года после частной встречи двух политиков. "Во время премьерства Фийона Путин тоже возглавлял правительство. И после этого они также поддерживали контакт и продолжали общение", - отмечал Песков.

О том, что Фийон был выдвинут в совет директоров "Зарубежнефти", стало известно в начале июня.

Кроме того, в совет директоров "Зарубежнефти" также вошел замглавы Росимущества Алексей Павлов. Фийон и Павлов сменили в СД замминистра экономического развития Оксану Тарасенко и помощника зампредседателя правительства РФ Юрия Борисова Алексея Козлова.

Сохранили свои места в совете директоров компании: глава "Зарубежнефти" Сергей Кудряшов, директор департамента Минэнерго России Владимир Фургальский, замминистра энергетики РФ Павел Сорокин, замминистра финансов Павел Кадочников, советник председателя правления Газпромбанка Карен Карапетян и бывший глава Федеральной службы охраны, председатель совета директоров "Зарубежнефти" Евгений Муров.

Франсуа Фийон Франция Зарубежнефть

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Минпромторг озаботился увеличением резервов медицинского кислорода

Шесть человек погибли в ДТП в Башкирии

Шесть человек погибли в ДТП в Башкирии

Мошенница получила 3,5 года колонии за попытку обмануть родственника Сталина

Экспортная пошлина на пшеницу с 7 июля снизится до $41,2 за тонну

Песков объяснил разницу между единым и братским народом

Песков объяснил разницу между единым и братским народом

Взрыв в Нижнем Новгороде произошел из-за попытки распилить газовый баллон

Дело о доведении до самоубийства завели после гибели главы Коломны

Дело о доведении до самоубийства завели после гибели главы Коломны

Аксенов счел, что власти Украины потеряли надежду вернуть Крым

Аксенов счел, что власти Украины потеряли надежду вернуть Крым
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');