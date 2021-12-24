Российские банки: постковидный тайм-аут и мысли о будущем

Банковский сектор заканчивает год с хорошими результатами, несмотря на продолжение пандемии

Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Второй год пандемии вопреки ожиданиям скептиков не принес российским банкам новых потрясений. Тема реструктуризации и качества активов ушла на второй план, выдвинув на передний более глобальную повестку - каким должен быть банк, чтобы оставаться конкурентоспособным, должен ли он быть только банком или трансформироваться в экосистему? На эти вопросы регулятор и банкиры пытались найти ответ весь год, в этом им помогали представители финтех-компаний и онлайн-ритейлеров, зашедшие в 2021 году на консервативный финансовый рынок.

Отмена регулятивных послаблений, которые позволили банкам экономить на резервах по реструктурированным кредитам, не сильно повлияла на устойчивость системы. К концу 2021 года российский банковский сектор подошел в неплохой форме: риски просрочки не реализовались, очевидно, что вновь будет побит рекорд по прибыли (почти 2,5 трлн рублей), запас капитала вырос до 6,5 трлн рублей - величины, позволяющей банкам покрывать непредвиденные убытки, продолжить кредитовать и даже выплачивать солидные дивиденды.

На итоговой декабрьской пресс-конференции президент РФ Владимир Путин назвал (приблизительно, конечно) прибыль Сбербанка за 2021 год, не заглядывая в справочные материалы: цифры в триллион и больше легко запоминаются. С такими тылами банки могут сравнительно спокойно смотреть в ближайшее будущее, которое готовит им схватку отнюдь не только друг с другом. Но одновременно это и риск: сидя на рекордных прибылях, сложно убедить себя в том, что рискуешь скоро что-то потерять.

Ренессанс розницы

Стартовавший в 2020 году тренд на развитие удаленного формата взаимодействия банков с клиентами продолжился, став мощным драйвером для розничного кредитования, рост которого в годовом выражении ускорился до 22,1% с 13,5%. Основной прирост пришелся на ипотеку, поддерживаемую льготными программами господдержки, и потребительское кредитование.

Агрессивный рост высокомаржинальной розницы радовал банкиров, но беспокоил Центробанк, который увидел в этом риски увеличения долговой нагрузки населения и снижения стандартов кредитования. По оценке регулятора, рост потребительского кредитования не поддерживается расширением клиентской базы банков, а происходит за счет увеличения сумм кредитов, что увеличивает закредитованность граждан. Долговая нагрузка населения на макроуровне в первом полугодии 2021 года увеличилась с 9,8% до 10,2% располагаемых доходов, подсчитали в ЦБ.

Чтобы охладить этот сегмент, регулятор дважды повышал макропруденциальные требования к капиталу банков по потребительским кредитам. Однако, по мнению Банка России, эта мера имеет ограниченный эффект, так как банки с существенным запасом капитала продолжают ускоренно наращивать потребительское кредитование, несмотря на действие макропруденциальных мер. Более действенным механизмом регулятор считает прямые количественные ограничения. Законодательное право применять этот инструмент ЦБ получит уже в следующем году.

Сдерживающие меры ЦБ применил и в сегменте ипотеки, где банки второй год подряд бьют рекорды по выдачам благодаря льготным программам поддержки. В июле власти продлили программу до июля 2022 года и изменили ее параметры, но это не привело к резкому падению спроса на жилье. По оценке ЦБ, в этом году темпы роста ипотечного кредитования могут достичь 27%, что выше динамики номинальных доходов населения.

Банк "Все включено"

Ни один крупный банковский форум в этом году не обошелся без сессии, посвященной экосистемам. За последние годы многие крупные банки расширили сферу деятельности и теперь строят бизнес на базе экосистем, стараясь максимально удовлетворить потребности клиентов. Сбербанк начал аккумулировать вокруг себя непрофильные компании, предлагающие клиентам вместе с финансовыми продуктами другие сервисы. Другой госбанк - ВТБ - строит открытую экосистему в партнерстве с другими компаниями - лидерами в своих сферах. Финансовый суперсервис, также рассчитанный на партнерства, создает крупнейший частный банк РФ - Альфа-банк. Открытую экосистему строит и "Тинькофф", но с фокусом на финансовых сервисах и близких к ним продуктах: на e-commerce, кинотеатры и медицину у группы не хватит бюджета, считает основной акционер TCS Group Олег Тиньков.

"У нас очень интересная ситуация: есть невероятно инновационные банки, в том числе банки, ставшие ядром экосистем. И есть те, и их немало, кто не инвестирует в собственную цифровую трансформацию, смотрят на нее как на необязательную составляющую бизнеса. Я хочу спросить такие банки: вы уверены, что через пять лет, если все еще будете на рынке, не станете кусать локти, что упустили момент сегодня? Повторюсь: в этом году у банков будет большая прибыль. И она могла бы быть частично инвестирована во внедрение инноваций", - заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, обращаясь к банкирам на одном из форумов.

Стимулируя банки к внедрению инноваций и нового пользовательского опыта, ЦБ при этом с опаской смотрит на неуправляемое развитие экосистем и связанные с этим риски монополизации и неудачных инвестиций.

"Мы понимаем, что экосистемы таят и свои риски: банки инвестируют средства вкладчиков в новые бизнесы, в свою экспансию. Отдача от этих бизнесов может быть и меньше, и позднее, чем ожидает банк, который находится в центре экосистемы и финансирует ее развитие. И мы должны защищать интересы вкладчиков и инвесторов, все-таки человек вправе рассчитывать, что если он принес деньги в банк, то не его проблема, насколько прибылен будет бизнес онлайн-кинотеатра или даже сети онлайн-кинотеатров, которым его банк владеет", - указывала Набиуллина.

В этом году ЦБ предложил регулировать вложения в экосистему и другие непрофильные активы. По предварительным оценкам регулятора, общий объем таких активов превышает 2 трлн рублей. ЦБ с 2023 года хочет ограничить такие вложения лимитом 30% от капитала, превышение которого будет давить на нормативы достаточности капитала.

В 2021 году продолжился тренд на размытие границ между банками и технологическими компаниями: ряд крупных игроков вышли на финансовый рынок, купив небольшие кредитные организации. Ряды банковских собственников пополнили "Яндекс", Ozon и Wildberries, заставив банковское сообщество поднять вопрос регуляторного арбитража. По мнению банкиров, финансовая отрасль более прозрачна и жестко регулируется Центробанком, в то время как технологические компании по-другому выстраивают управление операционными рисками и не имеют никаких требований к капиталу. В свою очередь, представители ЦБ напомнили, что банки, вкладываясь в экосистемы и непрофильные активы, несут риски для вкладчиков, в то время как компании вкладываются в развитие бизнеса за счет средств акционеров.

Великий консолидатор

Банк России в 2021 году совершил первую продажу в рынок санируемой через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС) кредитной организации. В октябре ЦБ продал 100% Азиатско-тихоокеанского банка (АТБ) казахстанской ТОО "Pioneer Capital Invest" за 14 млрд рублей. Чуть позже инвестор перечисли российскому регулятору еще почти 1 млрд рублей из прибыли АТБ. Этот актив ЦБ готовил к продаже еще несколько лет назад, однако ни одна из предыдущих попыток его реализации (летом 2020 и весной 2019 года) не была успешной.

В августе 2021 года ЦБ начал готовить к продаже еще один санируемый банк - "Открытие". Базовым вариантом называлась продажа через IPO. Одновременно регулятор заявил, что изучит обращения от потенциальных стратегических инвесторов. Стратегу могут достаться не менее 50% плюс одна акция. В числе претендентов на банк "Открытие" СМИ называли группу "Регион" и Газпромбанк.

Регулятор так и не стал объявлять аукцион по продаже "Открытия" стратегу, подтвердив приоритет размещения акций банка в ходе IPO. Однако тему привлечения стратегических инвесторов ЦБ пока не закрыл. Банк России может продать 15-20% "Открытия" в ходе IPO в 2022 году, говорил в начале июня глава банка Михаил Задорнов.

Пожалуй, самой неожиданной сделкой в банковском секторе в 2021 году стала покупка банка "Восточный" Совкомбанком, самым активным M&A-игроком рынка. "Восточный" несколько лет находился в условиях корпоративного конфликта двух крупнейших акционеров. Совкомбанк в начале апреля купил 88% акций "Восточного" у "Финвижн холдингс" Артема Аветисяна, Baring Vostok и Шерзода Юсупова за 8,7 млрд рублей. Затем Совкомбанк консолидировал 100% "Восточного" и сейчас находится в процессе его присоединения.

В январе 2021 года Совкомбанк купил 100% входившего в Auchan Holding "Оней банка". В начале он думал его присоединить, как и приобретенный в конце 2020 года Евразийский банк, но в итоге "Оней банк" был продан компании Ozon.

Борьба с хитростями

Некоторые кредитные организации пытаются заработать на недобросовестных практиках, используя разного рода хищнические схемы или мисселинг. За последний год на рынке участились случаи агрессивной продажи инвестпродуктов, неполного раскрытия информации о рисках и особенностях предлагаемых продуктов, введения потребителей в заблуждение относительно природы заключаемого договора.

Борьба с мисселингом станет для ЦБ приоритетом того же уровня, как несколько лет назад было очищение банковской системы от слабых игроков, заявила в сентябре Эльвира Набиуллина.

"Банки должны перестать вводить заемщиков в заблуждение, скрывать информацию об условиях продуктов, о правильном размере полной стоимости кредита для заемщика, прекратить навязывать дополнительные условия и продвигать сложные решения для неквалифицированной аудитории. К сожалению, пока мы не удовлетворены, как банки ведут себя. Не все банки. Я хотела бы сказать, что есть банки, которые ведут себя честно. И нам не хотелось бы, чтобы они проигрывали в конкурентной борьбе, потому что это недобросовестная конкуренция", - сказала она.

ЦБ пригрозил банкам ужесточить законодательные меры в борьбе с недобросовестными практиками на рынке, если негативную тенденцию не удастся переломить.

"Наш финансовый рынок не на том этапе развития, чтобы жить по законам Дикого Запада. Мы будем нуждаться в таких прямых ограничениях постоянно, пока не появится полноценное саморегулирование в банковском секторе. И хуже всего то, что мы вынуждены с вами постоянно играть в "кошки-мышки". Банки придумывают новую "относительно легальную" схему, мы ее ликвидируем - будут появляться новые разочарованные клиенты. Это в конечном итоге будет выбивать почву из-под ног в финансовом секторе, разрушать доверие, на котором строится финансовый рынок в целом", - предупреждала глава ЦБ.