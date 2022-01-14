Годовая прибыль Сбербанка по РСБУ без СПОД выросла в 1,6 раза

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Сбербанк сообщил, что в 2021 году увеличил чистую прибыль по РСБУ без учета событий после отчетной даты (СПОД) в 1,6 раза - до 1 237,1 млрд рублей по сравнению с 781,6 млрд рублей прибыли без СПОД за 2020 год.

В декабре президент-предправления Сбера Герман Греф говорил, что чистая прибыль группы в 2021 году по МСФО может оказаться в пределах консенсус-прогноза 1,2-1,24 трлн рублей.

Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ без СПОД в декабре 2021 года выросла на 43,4% - до 89,6 млрд рублей, по сравнению с 62,5 млрд рублей прибыли за декабрь 2020 года.

Рентабельность капитала в 2021 году без учета СПОД составила 24,8% против 16,5% годом ранее, рентабельность активов - 3,5% против 2,6%.

Расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, за 2021 год сократились в 5,5 раза - до 111,6 млрд рублей. Расходы на резервы в декабре составили 3,9 млрд рублей.

В прошлом году банк увеличил объем кредитов юрлицам на 9,9% - до 17,003 трлн рублей, физлицам - на 25,8% - до 10,664 трлн рублей, следует из материалов организации.

В декабре 2021 года корпоративное кредитование с учетом валютной переоценки выросло на 1,5%, розничное - на 2,1%.

Корпоративным клиентам в декабре банк выдал 2,0 трлн рублей кредитов, с начала года - 14,4 трлн рублей.

Частным клиентам в декабре выдан рекордный объем кредитов - 591 млрд рублей, отмечается в сообщении банка. Главным драйвером роста стала ипотека, выдачи которой были максимальными за всю историю банка - 315 млрд рублей (портфель вырос на 2,8% за месяц). Всего за 2021 год частным клиентам выдано 5,9 трлн рублей кредитов, что в 1,4 раза больше, чем в 2020 году.

Активы банка в 2021 году выросли на 14,6% - до 37,94 трлн рублей.

Сбер в 2021 году увеличил объем средств физлиц на 8,9% - до 17,114 трлн рублей, юрлиц - на 15,1%, до 8,979 трлн рублей.

Средства физлиц в декабре с учетом валютной переоценки выросли на 3,9%, юрлиц - на 2,4%.