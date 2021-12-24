Потребление энергомощности в РФ третий день подряд обновляет рекорды

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Потребление мощности в российской энергосистеме снова обновило исторический максимум, сообщил "Системный оператор ЕЭС" в своем телеграм-канале.

Новый исторический рекорд был зафиксирован в 11:00 по московскому времени 24 декабря, достигнув 161,418 ГВт и "превысив психологически значимую отметку 160 ГВт", отмечается в сообщении.

Максимум был зафиксирован на фоне среднесуточных -16,7 градусов по Цельсию.

Это уже третий день подряд, в который фиксируются новые рекорды. До этого периода исторический максимум в РФ был зафиксирован в 2012 году - на уровне 157,43 ГВт.

Министр энергетики Николай Шульгинов отмечал, что российская энергосистема готова к максимуму потребления "и обеспечена достаточными резервами для прохождения дальнейших нагрузок".

Как поясняло ведомство, "на динамику (максимума потребления мощности - ИФ) повлиял не только температурный фактор, но и рост потребления электроэнергии промышленностью и населением".