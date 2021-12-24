Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Потребление энергомощности в РФ третий день подряд обновляет рекорды

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Потребление мощности в российской энергосистеме снова обновило исторический максимум, сообщил "Системный оператор ЕЭС" в своем телеграм-канале.

Новый исторический рекорд был зафиксирован в 11:00 по московскому времени 24 декабря, достигнув 161,418 ГВт и "превысив психологически значимую отметку 160 ГВт", отмечается в сообщении.

Максимум был зафиксирован на фоне среднесуточных -16,7 градусов по Цельсию.

Это уже третий день подряд, в который фиксируются новые рекорды. До этого периода исторический максимум в РФ был зафиксирован в 2012 году - на уровне 157,43 ГВт.

Министр энергетики Николай Шульгинов отмечал, что российская энергосистема готова к максимуму потребления "и обеспечена достаточными резервами для прохождения дальнейших нагрузок".

Как поясняло ведомство, "на динамику (максимума потребления мощности - ИФ) повлиял не только температурный фактор, но и рост потребления электроэнергии промышленностью и населением".

Системный оператор ЕЭС

Новости по теме

Новости
Итоги года: 2021

Заочно мил не будешь – права миноритариев потерялись между реальным и виртуальным пространствами

"Газпром" модернизирует газопровод "Ямал-Европа" за время его простоя

"Газпром" модернизирует газопровод "Ямал-Европа" за время его простоя
Итоги года: 2021

Российские банки: постковидный тайм-аут и мысли о будущем

Российские банки: постковидный тайм-аут и мысли о будущем

Ветер вернулся в Европу и сбил цену газа до $1300 за тысячу кубов

Ветер вернулся в Европу и сбил цену газа до $1300 за тысячу кубов

Белоусов сообщил об "абсолютно конкретной" схеме решения проблем "Роснано"

Минсельхоз РФ назвал риски дальнейшего роста цен на муку, хлеб и подсолнечное масло

Минсельхоз РФ назвал риски дальнейшего роста цен на муку, хлеб и подсолнечное масло

Рубль слегка слабеет к доллару и евро на старте торгов

Рубль слегка слабеет к доллару и евро на старте торгов

Экс-премьер Франции Франсуа Фийон вошел в совет директоров "СИБУРа"

Экс-премьер Франции Франсуа Фийон вошел в совет директоров "СИБУРа"

"Газпром" четвертый день не бронирует "Ямал-Европу" в ходе регулярной сессии

Путин: пресс-конференция-2021

Путин пообещал, что пенсии в РФ будут проиндексированы на уровень фактической инфляции

Путин пообещал, что пенсии в РФ будут проиндексированы на уровень фактической инфляции
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });