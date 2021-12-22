Российская энергосистема обновила рекорд потребления мощности

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Потребление мощности в единой энергосистеме России достигло нового максимума в отраслевой праздник - День энергетика, 22 декабря, сообщил телеграм-канал Минэнерго.

"Побит рекорд потребления мощности в Единой энергосистеме России. Показатель достиг 159,48 ГВт, что на 2 ГВт выше, чем прошлый рекорд 2012 года - 157,43 ГВт", - говорится в сообщении.

Министр энергетики Николай Шульгинов заверил, что российская энергосистема готова к максимуму потребления "и обеспечена достаточными резервами для прохождения дальнейших нагрузок".

Рекорд был побит в 17:00 по московскому времени. Как поясняет Минэнерго, "на динамику (максимума потребления мощности - ИФ) повлиял не только температурный фактор, но и рост потребления электроэнергии промышленностью и населением".