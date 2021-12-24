ЦБ в I квартале оценит целесообразность дополнительных мер по ипотеке

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - ЦБ РФ в первом квартале 2022 года оценит целесообразность принятия дополнительных мер макропруденциальной политики по ипотечным кредитам, говорится в сообщении регулятора.

ЦБ отмечает, что в сегменте ипотечного кредитования после постепенной стабилизации темпов роста задолженности в июле-октябре, связанной с пересмотром условий государственной программы субсидирования процентной ставки, в ноябре наблюдался повышенный спрос на кредиты, а рост задолженности составил 2,3%.

В годовом выражении рост ипотечного кредитования составил 30,1% на 1 декабря 2021 года.

"Банк России оценит целесообразность принятия дополнительных мер макропруденциальной политики по ипотечным кредитам в первом квартале 2022 года с учетом данных о влиянии денежно-кредитной политики на кредитную активность и о стандартах кредитования за четвертый квартал 2021 года", - сообщил ЦБ.

ЦБ в этом году уже применял сдерживающие меры в сегменте ипотеки, где банки второй год подряд бьют рекорды по выдачам благодаря льготным программам поддержки. В июле власти продлили программу до июля 2022 года и изменили ее параметры, но это не привело к резкому падению спроса на жилье. По оценке ЦБ, в этом году темпы роста ипотечного кредитования могут достичь 27%, что выше динамики номинальных доходов населения.