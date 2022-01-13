Сбербанк пока не планирует повышать ставки по ипотеке

Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Сбербанк в ближайшее время пока не планирует повышать ставки по ипотеке, сообщил журналистам президент - председатель правления банка Герман Греф в кулуарах Гайдаровского форума.

По вкладам банк тоже пока не планирует повышать ставки. "У нас акции перманентные, поэтому нет", - отметил глава Сбербанка.

Недавно ряд крупных банков объявили о повышении ставок по вкладам.

Кроме того, ВТБ вслед за повышением ключевой ставки ЦБ с 11 января 2022 года повысил ставки по ипотеке на 1 процентный пункт (п.п.) - до 10,3%, как для готового, так и строящегося жилья.

Сбербанк за неполный месяц дважды повышал ставки по ипотеке (6 декабря и 15 ноября 2021 года) вслед за ростом ключевой ставки.