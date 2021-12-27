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Рубль в понедельник утром стабилен к доллару и евро в ожидании новых триггеров к движению

Рубль в понедельник утром стабилен к доллару и евро в ожидании новых триггеров к движению
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Изменения доллара США и евро на старте торгов Московской биржи в понедельник незначительные, рубль стабилен к бивалютной корзине в ожидании новых стимулов к движению.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,55 - 73,68 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 73,57 руб. (-8 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 83,2825 руб. (+1,5 коп. к закрытию пятницы). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 3,73 коп. к уровню закрытия 24 декабря, до 77,94 рубля.

Доллар при этом оказался на 38,14 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 35,25 коп. выше официального курса.

По мнению аналитиков "Интерфакс-ЦЭА", незначительные изменения курса рубля к доллару и евро на старте торгов 27 декабря обусловлены низкой активностью инвесторов после рождественских праздников, а также ожиданием новых триггеров к движению на мировых рынках капитала, в том числе нефтяных площадках.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $76,46 за баррель, что на 0,42% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $73,23 за баррель, что на 0,7% ниже цены на закрытие рынка 24 декабря.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник демонстрируют разнонаправленную динамику: японский Nikkei 225 снижается на 0,25%, китайский CSI300 символически прибавляет 0,03%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 растет на 0,13%.

Американские биржи в пятницу не проводили торги по случаю празднования Рождества. Аналогичная ситуация была на биржах Германии, Швейцарии, Италии и Испании.

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