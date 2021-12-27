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Brent подорожала до $76,37 за баррель

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - В понедельник Brent дорожает, WTI, торги которой в пятницу не проводились из-за выходного в США, дешевеет.

В центре внимания рынка остается ситуация с заболеваемостью новым штаммом коронавируса "омикрон". В США ежедневное число заражений коронавирусной инфекцией превысило показатели волны "дельты", в Китае количество новых случаев достигло максимума с января.

К 8:20 по московскому времени февральские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,23 (0,3%), до $76,37 за баррель. За торги пятницы Brent подешевела на $0,71 (0,9%), до $76,14 за баррель.

Февральские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,65 (0,88%), до $73,14 за баррель. В пятницу торги WTI не проводились из-за выходного в США.

"Даже если "омикрон" является менее опасным, чем предыдущие штаммы, он точно более контагиозен, и может нарушить глобальное движение товаров и услуг, поскольку способен изолировать людей, - сказал Bloomberg главный аналитик по нефтяному рынку Oanda Asia Pacific Джеффри Хэлли. - Это будет означать снижение потребления нефти".

Япония, тем временем, объявила, что приступит к реализации нефти из стратегических резервов, и на первом этапе продаст 100 тысяч килолитров (629 тысяч баррелей). В дальнейшем министерство торговли планирует объявить о дополнительном высвобождении резервов.

Brent WTI коронавирус США Китай Япония

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