Хвост виляет капитализацией - "Роснефть" ищет свой сценарий обновления

Итоги года для "Роснефти"

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Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Избавление от низкоэффективных активов, запущенное "Роснефтью" в конце прошлого года, активизировалось и стало в уходящем году одним из ключевых процессов для компании. Казалось, что пандемия COVID-19 стала катализатором этой деятельности - НК решила продать все ненужное, чтобы потом вложить во что-то нужное, одновременно декларируя планы по "озеленению" своей деятельности.

Очередь из инвесторов, для которых компания пытается стать более привлекательной, пока сложно назвать длинной: доли даже в самых перспективных проектах продаются непросто и небыстро. Но "Роснефть" надеется, что структурное и карбоновое "очищение" позволит ей остаться в высшей лиге международных нефтегазовых мейджоров (которые, однако, всеми силами пытаются вымарать слово "нефть" из своих брендов, ориентируясь на новую волну чистой энергии). И в то время, как одни снижают долю в углеводородных ресурсах, отечественный гигант по-прежнему верит в потенциал традиционных источников энергии, ведь недавний кризис в Европе показал, что их еще рано скидывать со счетов.

Ноги, крылья. Главное - хвост!

Известно, что как год встретишь, так его и проведешь. На стыке 2020 и 2021 годов "Роснефть" начала реализацию дополнительный инициативы к стратегии до 2022 года - сокращение доли "хвостовых" активов. За полтора года компания была намерена продать в основном российским покупателям эквивалент производства 20 млн тонн нефти в год. Это истощенные, мелкие и средние месторождения с высокой обводненностью и большими затратами на добычу и управление, поясняла компания аналитикам свои планы. В целях повышения качества портфеля активов и доходности бизнеса компания была намерена заместить активы более качественными.

За счет продажи более 200 лицензионных участков "Роснефть" рассчитывала сократить капитальные и операционные вложения на $30 млрд на горизонте до 2040 года. Аналитики называли это новым этапом для компании, которая в течение последнего десятилетия имела тенденцию только к приобретению активов.

"Независимой нефтегазовой компании-ойл" (ННК), принадлежащей экс-главе "Роснефти" Эдуарду Худайнатову, были проданы "РН-Северная нефть", "РН-Сахалинморнефтегаз", который полностью остановил добычу летом 2021 года, "Варьеганнефтегаз", актив, выделенный из "Самаранефтегаза" - ООО "Самаранефть", и 50% в "Томскнефти".

Интерес к южным активам "Роснефти" проявило московское ООО "Центргеко Холдинг", бенефициарами которого, по данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", являются Дмитрий Камышев и Татьяна Морозова, 1% общества принадлежит "Сбербанк инвестициям". "Центргеко Холдинг" также купил 51% в уставном капитале "Ингушнефти", 100% ООО "РН-Ставропольнефтегаз" и "Роснефть-Дагнефть". Кроме того, к продаже подготовлены активы в Оренбургской области - "Оренбургнефть" перевела на свою новую "дочку" ООО "Оренбург-нефть" лицензии для разведки и добычи полезных ископаемых на 60 участков.

"Продажа этих активов и постепенная замена выбывших объемов высококачественным сырьем новых маржинальных проектов обеспечит компании долгосрочный рост и увеличение стоимости в интересах ее акционеров", - подчеркивали в НК. На данный момент озвученный план реализован на две трети.

На фоне структурных изменений в российских активах практически незаметным стал выход "Роснефти" в мае из вьетнамских проектов в Южно-Китайском море, где она участвовала в совместном международном проекте по добыче газа на условиях СРП на Блоке 06.1 (добыча в доле компании 0,6 млрд куб. м газа) и разведке Блока 05.3/11 с запасами в 28 млрд куб. метров газа и 17,5 млн тонн газового конденсата. Также "Роснефть" являлась участником проекта морского трубопровода, который транспортирует газ и газовый конденсат с шельфовых блоков. Оформлением этих активов на себя занималась "Зарубежнефть". Данных о стоимости продажи компании не представляли.

Летим со мной, там столько вкусного

Одновременно с оптимизацией портфеля активов "Роснефть" развивала свой новый перспективный проект "Восток Ойл", куда в конце прошлого года успела привлечь международного трейдера Trafigura на долю в 10% за 7 млрд евро. Тогда же НК приобрела у Худайнатова 100% "Таймырнефтегаза" (ТНГ), являющегося владельцем Пайяхского месторождения с запасами более 1 млрд тонн нефти в Красноярском крае. Именно оно является одним из основных в "Восток Ойле", который, как ожидается, в рамках первой очереди обеспечит добычу, перевалку и транспортировку 50 млн тонн нефти в год, а затем доведет объем до 100 млн тонн. При этом НК пообещала уже в 2024 году отгружать с "Восток Ойла" 30 млн тонн нефти по Северному морскому пути (СМП). В отчете по МСФО "Роснефть" указала, что "вознаграждение за "ТНГ" состоит из денежной составляющей (нетто $9,6 млрд), а также передаваемых "хвостовых" активов, оцененных по справедливой стоимости".

Уже в феврале главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что компания завершила комплекс сделок по формированию портфеля активов проекта "Восток Ойл". "Результат, мы надеемся, приведет к изменению облика компании. Проект "Восток Ойл" получил высокую оценку не только от аналитиков, но и привел к притоку инвесторов в акции компании, что вызвало рост капитализации, и с начала 2020 года, когда на рынке появилась первая информация о проекте, акции демонстрируют опережающую динамику котировок в противоход даже общему падению на рынке, мы наблюдаем рост порядка на три процентных пункта", - отметил Сечин.

В "Восток Ойл" были переданы от "Роснефти", в частности, Лодочный и Тагульский участки. Запасы первого составляют 89 млн тонн нефти и конденсата и 81 млрд кубометров газа. "Полка" добычи на Тагульском месторождении ожидается в объеме в 4,5 млн тонн. "ТНГ" получил для изучения еще два участка на Таймыре. В феврале также стало известно, что, по данным министерства природных ресурсов, в 2020 году извлекаемые запасы Пайяхи увеличились по категории С1 на 160 млн тонн, до 240 млн тонн.

В апреле "Восток Ойл" выиграл аукционы на Турковский и Дерябинский участки на Таймыре с запасами 56 млрд куб. метров газа и 54,6 млрд куб. метров соответственно. Компания также продолжает получать лицензии на дополнительное изучение имеющихся участков. Кроме того, СП "Роснефти" и ВР - "Ермак нефтегаз", активы которого не входят в "Восток Ойл", открыло на Таймыре месторождение с запасами газа в 384 млрд куб. м, что дает российской компании уверенность в значительном нефтегазовом потенциале региона.

В настоящее время ресурсную базу "Восток Ойла" НК оценивает в более чем 6 млрд тонн жидких углеводородов с потенциалом добычи 115 млн тонн нефти в год. Проект характеризуется легкой нефтью с уникально низким содержанием серы (0,01-0,04%), которая может рассчитывать на существенную премию к Brent.

"Роснефть" не скрывала намерений привлечь в проект новых инвесторов и в начале лета договорилась с консорциумом Vitol S.A. и Mercantile & Maritime Energy Pte. Ltd. (75% - Vitol, 25% - MME) о продаже 5% "Восток Ойла". Согласно отчету НК, сумма сделки, которая была закрыта в октябре, составила 3,5 млрд евро, или 299 млрд руб. по курсу на дату получения денежных средств. Таким образом, в сделку была заложена оценка 70 млрд евро за весь "Восток Ойл", как и в соглашении с Trafigura.

Осенью этого года началось строительство нефтетранспортной системы "Восток Ойла" длиной около 770 км, которая соединит месторождения проекта с нефтеналивным терминалом порта "Бухта Север". На первом этапе планируется организация реверсного движения по действующему межпромысловому нефтепроводу Сузун-Ванкор протяженностью около 100 км, нефть по которому в настоящее время поставляется в систему "Транснефти" для транспортировки по трубе Восточная Сибирь - Тихий океан (ВСТО). Помимо этого, для увеличения пропускной способности между Ванкорским и Сузунским месторождениями до 18 млн тонн нефти в год построят новый нефтепровод протяженностью 85 км.

Одновременно "Роснефть" рассматривает возможность использования ветрогенерации для энергоснабжения "Восток Ойла" и уже договорилась с одной китайской компанией о проработке вопроса строительства ветропарка на Таймыре.

Пошел! Пошел! Работаем, работаем!

"Роснефть", как и другие компании, в этом году продолжила уделять большое внимание модному "зеленому" тренду в энергетике. Так, в декабре совет директоров одобрил стратегию "Роснефть-2030: надежная энергия и глобальный энергетический переход".

"По итогам 2021 года компания досрочно достигла большинства целевых ориентиров, заданных в стратегии "Роснефть-2022". Новая стратегия направлена на развитие достижений предыдущей стратегии и в то же время учитывает актуальные тенденции, связанные с климатической повесткой, глобальным энергетическим переходом, необходимостью надежных поставок доступной и чистой энергии", - поясняла НК.

Стратегия "Роснефть-2030" предусматривает снижение углеродного следа при дальнейшем увеличении операционной и финансовой эффективности деятельности компании. НК ставит перед собой цель по достижению чистой углеродной нейтральности к 2050 году по выбросам областей охвата 1 и 2. Это планируется обеспечить за счет мероприятий по сокращению выбросов, использованию низкоуглеродной генерации, развитию энергосберегающих технологий, технологий по улавливанию и хранению углерода, использованию потенциала природного поглощения, а также ряда других. В области добычи углеводородов целевым ориентиром стратегии является показатель в 330 млн тонн н.э., доля газа в общем объеме добычи углеводородов должна вырасти до 25% к 2025 году.

"Новая стратегия будет способствовать более чем двукратному увеличению свободного денежного потока к 2030 году и обеспечит стабильный рост стоимости компании для акционеров и инвесторов. При этом цели стратегии по снижению выбросов подтверждают статус компании как ответственного поставщика энергоресурсов и одного из лидеров энергоперехода в РФ", - приводятся в сообщении слова Сечина.

Стратегия "Роснефти" до 2022 года, утвержденная в конце 2017 года, также предусматривала рост добычи углеводородов до 330 млн тонн н.э. в год, добычу 100 млрд куб. метров газа уже к 2020 году и создание 25-30% дополнительной капитализации относительно рыночной стоимости в 2017 году. И несмотря на то, что целевых показателей по производству достичь пока не удалось, рублевая капитализация компании выросла в два раза - с 3,1 трлн руб. до 6,1 трлн руб., в долларах в 1,6 раза - до $82,1 млрд. И, возможно, что именно отвалившийся "хвост" добавил "Роснефти" 1,5 трлн руб. стоимости в этом году.