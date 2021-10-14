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"Роснефть" закрыла сделку по продаже 5% "Восток Ойла"

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - "Роснефть" сообщила, что закрыла сделку по продаже 5% уставного капитала ООО "Восток Ойл" консорциуму компаний Vitol S.A. и Mercantile & Maritime Energy Pte. Ltd. (75% - Vitol, 25% - MME).

Сделку одобрил совет директоров "Роснефти". Согласие Федеральной антимонопольной службы на нее не требовалось, отметили в компании.

Главный исполнительный директор "Роснефть" Игорь Сечин через пресс-службу отметил: "Мы рады, что консорциум компаний Vitol и Mercantile & Maritime Energy присоединился к нашему флагманскому проекту. "Восток Ойл" имеет устойчивую экономическую модель, которая получила положительные заключения международных экспертов. Логистические преимущества, большой ресурсный потенциал и высокое качество нефти делают проект одним из самых привлекательных для инвестирования в мировой энергетической отрасли. Этот факт подтверждает участие в проекте ведущих мировых трейдеров Trafigura и Vitol, которые получат доступ к "зеленым баррелям" проекта "Восток Ойл". Компания продолжает активную работу по реализации проекта "Восток Ойл".

Соглашение об условиях сделки стороны подписали в июне.

В конце 2020 года международный трейдер Trafigura объявил о завершении сделки приобретения у "Роснефти" 10% в "Восток Ойле" за 7 млрд евро. НК рассчитывала на привлечение в проект новых инвесторов.

Проект "Восток Ойл" является одним из основных проектов для "Роснефти" в настоящее время. Потенциал добычи жидких углеводородов проекта "Восток Ойл" может составить 115 млн тонн в год. Ресурсную базу "Восток Ойла" "Роснефть" оценивает в более 6 млрд тонн жидких углеводородов. Проект характеризуется легкой нефтью с уникально низким содержанием серы (0,01-0,04%), которая может рассчитывать на существенную премию к Brent. Поставка нефти через Северный морской путь будет осуществляться без потери качества нефти от смешения в трубопроводе.

"Роснефть" пообещала уже в 2024 году отгружать отсюда 30 млн тонн нефти по Северному морскому пути. Ожидается, что проект в рамках первой очереди обеспечит добычу, перевалку и транспортировку 50 млн тонн нефти в год, в рамках второй - до 100 млн тонн.

Vitol MME Роснефть Восток Ойл Игорь Сечин

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