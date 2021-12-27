Топ-менеджер Тинькофф банка продал, а потом сразу купил GDR TCS Group на $8,5 млн

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Директор платежных систем, заместитель председателя правления Тинькофф банка Анатолий Макешин продал глобальные депозитарные расписки (GDR) материнской компании банка – TCS Group – почти на $8,5 млн, а потом сразу же купил GDR на такую же примерно сумму, следует из сообщения группы.

Так, Макешин 22 декабря продал 103,258 тыс. GDR по средней цене $81,89 за одну расписку, а 23 декабря он купил 103,650 тыс. GDR по средней цене $81,58.

Основным акционером TCS Group является траст семьи Олега Тинькова, владеющий после SPO 35,1%. Менеджменту группы принадлежит 6,5%.

Тинькофф банк по итогам третьего квартала 2021 года занимает 15-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".