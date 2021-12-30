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Новый со-директор TCS Group сможет получить пакет акций группы

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Новый со-директор TCS Group Павел Федоров получил право подписаться на пакет акций группы, следует из сообщения группы.

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Совокупная стоимость его пакета равна 1,2% прироста капитализации группы на 1 января 2027 года (от базы в $92 за одну глобальную депозитарную расписку).

Соответствующее соглашение (о пятилетних варрантах) Федоров заключил 28 декабря 2021 года.

Он может использовать свое право на получение акций группы в любое время с 1 января 2027 года, но до наступления более ранней из этих дат: 25 января 2027 года или даты прекращения соглашения, в соответствии с которым Федоров предоставляет постоянные консультационные услуги совету директоров. Варранты не могут быть исполнены, если это соглашение будет расторгнуто до 1 января 2027 года.

Основным акционером TCS Group является траст семьи Олега Тинькова, владеющий после SPO 35,1%. Менеджменту группы принадлежит 6,5%.

TCS Group Павел Федоров

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