Аналитики ожидают умеренного роста на Уолл-стрит в 2022 году

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Американский фондовый индекс S&P 500 с начала 2021 года подскочил на 26% после роста на 29% годом ранее, но в следующем году повторения такого рекордного роста ждать не стоит, полагают аналитики.

"Это ненормально, - считает инвестиционный директор Neuberger Berman Джозеф Амато. - Это был выдающийся период для инвесторов, и мы полагаем, что в 2022 году таких результатов вы не увидите".

Средний прогноз 13 финансовых компаний для индекса S&P 500 предусматривает, что индикатор завершит следующий год на отметке 4950 пунктов, что примерно на 4,5% выше уровня на закрытие торгов на прошлой неделе.

Самый оптимистичный прогноз дали аналитики BMO Capital Markets: они ожидают, что к концу следующего года фондовый индекс достигнет 5300 пунктов, то есть вырастет примерно на 12%. Главными пессимистами оказались эксперты Morgan Stanley: по их прогнозам, индекс упадет на 6,9% и завершит год на отметке 4400 пунктов.

Индекс S&P 500 с момента возникновения в 1957 году рос среднегодовыми темпами в 8,4%.

Главный повод для беспокойства инвесторов в 2022 году - ужесточение денежно-кредитной политики. На декабрьском заседании Федеральная резервная система (ФРС) США объявила об ускорении темпов сворачивания программы скупки активов и дала понять, что допускает три повышения ставки в течение следующего года.

"Мы знаем, что повышение ставки состоится, - говорит Тиффани Уэйд из Columbia Threadneedle Investments. - Вопрос в том, насколько заранее инвесторы начнут закладывать в цены активов возможность снижения их стоимости".

На минувшей неделе капитализация компаний из индекса S&P 500 превышала их ожидаемую прибыль в ближайшие 12 месяцев в среднем в 21 раз при среднем показателе за последние пять лет в 19х, по данным FactSet.