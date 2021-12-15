ФРС ухудшила прогноз для ВВП и инфляции в США на 2021 год

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система (ФРС) понизила прогноз роста ВВП США и повысила его относительно динамики потребительских цен в стране в 2021 году.

Теперь ожидается, что американская экономика увеличится на 5,5% по итогам текущего года против ожидавшихся в сентябре 5,9%, говорится в опубликованном в среду сообщении Федрезерва.

В 2022 году предполагается рост ВВП страны на 4% против 3,8% ожидавшихся в сентябре. В 2023 году рост оценивается в 2,2% против 2,5% ранее. Экономический прогноз на долгосрочную перспективу сохранен на уровне 1,8%.

Ожидания относительно повышения потребительских цен (индекс PCE) в 2021 году пересмотрены до 5,3% с 4,2%, в следующем - до 2,6% с 2,2%, в 2023 году - до 2,3% с 2,2%. Оценка инфляции в США на долгосрочную перспективу сохранена на уровне 2%.

Прогноз роста потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core PCE) на 2021 год повышен до 4,4% с 3,7%, на 2022 год - до 2,7% с 2,3%, на 2023 год - до 2,3% с 2,2%.

Безработица в США, согласно новым оценкам Федрезерва, составит 4,3% в 2021 году, 3,5% в 2022 и в 2023 годах. Сентябрьские прогнозы для безработицы, составляли соответственно 4,8%, 3,8% и 3,5%. В долгосрочной перспективе безработица в США будет составлять 4%, что совпадает с сентябрьским прогнозом.

Федрезерв оставил неизменными прогнозы на 2024 год, впервые опубликованные в сентябре. Так, ВВП США в 2024 году, как ожидается, вырастет на 2%, безработица составит 3,5%, индекс PCE увеличится на 2,1%, Core PCE - также на 2,1%.

Опубликованный по итогам заседания точечный график прогнозов (dot plot) - диаграмма, отражающая индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС и глав Федеральных резервных банков (ФРБ) в отношении процентных ставок - показывает, что все руководители Федрезерва ожидают повышения процентной ставки в 2022 году. При этом 10 из 18 руководителей американского ЦБ ожидают трех повышений базовой ставки в следующем году, пять - двух, двое - четырех и только один - одного.

Самый высокий прогноз ставки на 2023 год составляет 2,125% - этого ожидают 3 руководителя ФРС, на 2024 год - 3,125% (ожидает 1 руководитель).

Медианный прогноз руководителей ФРС предполагает, что ставка составит 0,9% к концу 2022 года, 1,6% к концу 2023 года, 2,1% к концу 2024 года и 2,5% в долгосрочной перспективе.

Как заявил председатель Федрезерва Джером Пауэлл по итогам заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), высокая инфляция в США сохраняется дольше, чем ожидалось, и основной причиной этого является пандемия COVID-19. Он ожидает, что инфляция опустится ближе к целевому уровню Федрезерва в 2% до конца следующего года.

По словам Пауэлла, ускорение процесса сворачивания программы выкупа активов обусловлено высокими темпами роста потребительских цен.

Потребительские цены в США в ноябре выросли на 6,8% относительно того же месяца прошлого года, согласно данным министерства труда. Это максимальные темпы с июля 1982 года. Эксперты связывают скачок инфляции с глобальным повышением цен на сырье, растущим спросом, подъемом зарплат, перебоями с поставками и эффектом низкой базы прошлого года.