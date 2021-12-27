Набиуллина заявила, что инфляция в 2021 году будет чуть больше 8%

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Инфляция в России в 2021 году будет чуть больше 8%, сообщила в интервью телеканалу "Россия 1" председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Я думаю, что по итогам года мы будем иметь инфляцию чуть больше 8%. Это много. Это больше, чем наша цель - 4%", - сказала она.

Глава ЦБ отметила, что повышение инфляции - это и результат пандемии, и мировая тенденция. Рост цен наблюдается и в Европе, и в Америке, добавила она.

"Во время первых месяцев пандемии спрос резко сжался. Люди чувствовали неуверенность, но потом произошло достаточно быстрое восстановление этого спроса, а предложение не успевало", - напомнила Набиуллина.

Октябрьский базовый прогноз ЦБ предусматривал инфляцию в 2021 году на уровне 7,4-7,9%.