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Банк России ожидает возвращения инфляции к цели в 4% к концу 2022 года

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Банк России надеется на возвращение инфляции к цели в 4% в конце 2022 года.

"Решения о повышении ключевой ставки в июне-июле направлены на ограничение риска более существенного и продолжительного отклонения инфляции вверх от цели и ее возвращение к 4% к концу 2022 года", - говорится в докладе о денежно-кредитной политике (ДКП), опубликованном на сайте ЦБ.

Банк России в июле повысил прогноз по инфляции на конец 2021 года до 5,7-6,2% с 4,7-5,2% ранее. При этом регулятор стал прогнозировать снижение инфляции до 4,0-4,5% в 2022 году, тогда как ранее он ожидал ее возвращения к цели в 4% во втором полугодии 2022 года.

Первый шаг в сторону нормализации ДКП ЦБ сделал в марте 2021 года, повысив ключевую ставку на 25 б.п. - до 4,5% с исторического минимума в 4,25%. В апреле регулятор повысил ее еще на 50 б.п. - до 5%, в июне на очередные 50 б.п. - до 5,50%, в июле - сразу на 100 б.п. - до 6,50%.

ЦБ отмечает, что в июльском базовом прогнозе возвращение годовой инфляции к цели к концу 2022 года обеспечивают значения средней ключевой ставки 6,5-7,1% годовых (в период с 26 июля до конца 2021 года) и 6,0-7,0% в 2022 году. В 2023 году Банк России прогнозирует среднюю за год ключевую ставку в интервале 5,0-6,0% годовых, что соответствует диапазону долгосрочной нейтральной ставки, подчеркивает ЦБ.

Таргет ЦБ по инфляции пока остается в формулировке "вблизи 4%", однако Банк России не исключил пересмотра этой цели в сторону понижения по итогам обзора ДКП, который, как ожидается продлится год. Регулятор планирует представить план работ по этому обзору во второй половине сентября.

На пресс-конференции 23 июля председатель Банка России Эльвира Набиуллина напомнила про опыт ряда стран, которые, начав, как и Россия, с таргета в 4%, затем понизили цель до 2-3%. Financial Times в статье 31 июля, основанной на интервью главы ЦБ, сообщила, что именно такой вариант будет рассматривать Банк России, однако соответствующей цитаты Набиуллиной не привела.

ЦБ РФ

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