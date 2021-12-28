Рынок акций РФ открылся ростом индекса МосБиржи на 0,25% на фоне внешнего позитива

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник умеренно позитивной динамикой blue chips, отыгрывая рост американского фондового рынка и цен на нефть, зафиксированных накануне; индекс МосБиржи в начале торгов вырос на 0,25%.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 3749,97 пункта (+0,25%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" демонстрируют позитивную динамику в пределах 0,8%.

Подорожали акции "Норникеля" (+0,8%), "ЛУКОЙЛа" (+0,6%), "Роснефти" (+0,5%), МТС (+0,5%), "АЛРОСА" (+0,4%), "Газпрома" (+0,3%), "Московской биржи" (+0,3%), Сбербанка (+0,3%, "префы" прибавили в цене также 0,3%), "Сургутнефтегаза" (+0,3%), ММК (+0,3%), "Интер РАО" (+0,3%), "Аэрофлота" (+0,2%), "НОВАТЭКа" (+0,2%), "Яндекса" (+0,2%), "РусГидро" (+0,1%), расписки TCS Group Holding (+0,1%).

Подешевели акции "Северстали" (-0,4%), "Полюса" (-0,4%), НЛМК (-0,3%), Polymetal (-0,2%), "Татнефти" (-0,1%), ВТБ (-0,1%), "Магнита" (-0,1%), "Русала" (-0,1%), расписки OZON (-0,1%).

Доллар США практически не изменился по отношению к рублю по итогам первой минуты торгов, составив 73,46 руб./$1.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", умеренный рост российских акций в начале торгов 28 декабря связан, прежде всего, с благоприятной ситуацией на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках. При этом эксперты "Интерфакс-ЦЭА" не исключают, что в ходе дальнейших торгов во вторник инициатива на рынке может плавно перейти к продавцам на фоне прогнозируемого ухудшения ситуации на мировых рынках капитала.

Американские фондовые индексы завершили значительным ростом торги в понедельник, причем индикатор Standard & Poor's 500 по итогам сессии достиг рекордной отметки в истории в 69-й раз с начала года. Текущая неделя в Штатах ожидается достаточно спокойной и бессобытийной - с Рождества по Новый год не запланировано раскрытия отчетности или встреч компаний с инвесторами, а также практически нет публикаций макроэкономической статистики, за исключением ряда показателей в отношении рынка жилья и данных об обращениях за пособиями по безработице в четверг.

В центре внимания инвесторов в отсутствие прочих новостей снова оказалась ситуация с коронавирусом. В США ежедневное число заражений коронавирусной инфекцией превысило показатель, отмечавшийся во время волны "дельты", тогда как в Китае количество новых случаев достигло максимума с января.

Вместе с тем фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник утром преимущественно демонстрируют уже боковую динамику: японский Nikkei 225 прибавляет чуть более 1%, при этом китайский CSI 300 растет всего на 0,06%, южнокорейский Kospi - на 0,1%, а гонконгский Hang Seng снижается на 0,06%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 теряет 0,13% к уровню закрытия предыдущего дня, что говорит о возможной отрицательной коррекции на фондовом рынке США во вторник.

В свою очередь цены на нефть после заметного скачка накануне в ходе утренних торгов 28 декабря демонстрируют уже лишь небольшой рост, что говорит о возможном исчерпании потенциала для дальнейшего повышения. Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:02 мск составила $78,66 за баррель, что лишь на 0,08% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $75,74 за баррель, прибавив 0,22% по отношению к закрытию 27 декабря.