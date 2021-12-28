Акционеры ВМТП передали FESCO функции единоличного исполнительного органа

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Владивостокский морской торговый порт" (ВМТП, крупнейшая стивидорная компания в порту Владивосток, входит в группу FESCO) на внеочередном собрании решили передать полномочия единоличного исполнительного органа компании ООО "Транспортная группа ФЕСКО", говорится в сообщении стивидора.

Собрание прошло в заочной форме 22 декабря.

С 19 августа врио гендиректора ПАО "ВМТП" был назначен руководитель морского дивизиона FESCO Владимир Корчанов, после того как наблюдательный совет ВМТП одобрил досрочное расторжение трудового договора с Романом Кухаруком, занимавшим должность гендиректора со 2 октября 2020 года.

Акционеры также одобрили крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. В рамках этой сделки заключено допсоглашение об изменении размера процентной ставки к договору займа от 13 ноября 2017 года, согласно которому ПАО "ВМТП" предоставило ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, базовая компания FESCO) возобновляемую необеспеченную заемную линию в сумме до 21 млрд рублей до 31 октября 2022 года. Размер сделки - 33,495 млрд рублей (сумма займа, включая начисленные проценты).

По действующей версии договора, на непогашенные суммы основного долга начисляются проценты в размере ключевой ставки Банка России, увеличенной на 3,65% годовых.

По условиям допсоглашения, с 1 октября 2021 года проценты могут начисляться из расчета: ключевая ставка Банка России, увеличенная не более чем на 3% годовых.

Ежегодная пропускная способность ВМТП достигает 723 тыс. TEU, 7,58 млн тонн навалочных грузов и нефтепродуктов, 100 тыс. единиц автотехники. Производственные мощности расположены на 15 причалах порта "Владивосток".

Согласно списку аффилированных лиц на 30 сентября 2021 года, 65,8275% акций стивидора владеет ООО "М-Порт" (Москва), которое, в свою очередь, принадлежит ПАО "ДВМП": 50% - напрямую, 50% - через АО "Транском" (Москва). Еще 28,458% ВМТП принадлежат ООО "Национальная контейнерная компания" (Москва), единственным владельцем которой является ДВМП.

Транспортная группа FESCO - крупный российский портовый оператор с железнодорожным и логистическим бизнесом в составе. В управлении - парк контейнеров в 109 тыс. TEU и более 8 тыс. фитинговых платформ. Флот состоит из 21 судна, преимущественно эксплуатируемых на собственных морских линиях. Зиявудин Магомедов владеет 32,5% акций ДВМП, у Михаила Рабиновича - 17,4%, у его партнера Андрея Северилова - 23,8%. Информация о владельцах 26,3% акций не раскрывалась.