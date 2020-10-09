Новый гендиректор ВМТП отменил доверенности на имя 11 топ-менеджеров порта

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Новый гендиректор ПАО "Владивостокский морской торговый порт" (ВМТП, крупнейшая стивидорная компания в порту Владивосток, входит в группу FESCO) Роман Кухарук отозвал все доверенности, выданные ранее 2 октября 11 топ-менеджерам порта, сообщила пресс-служба FESCO.

Отменены доверенности, выданные заместителю гендиректора ПАО "ВМТП" по экономике и финансам Елене Шиповской, директору производственного департамента Хаджимураду Омарову, директору коммерческого департамента Мансуру Кадиеву, директору юридического департамента Гусейну Мухтарову, который также является председателем территориальной общественной организации работников морских портов Приморского края Российского профсоюза докеров.

Кроме того, отменены выданные ранее доверенности на совершение от имени ПАО "ВМТП" ряда действий, включая заключение, изменение, расторжение договоров займа, кредита, залога, ипотеки, поручительства, договоров уступки прав требования (цессии), соглашений о переводе долга.

Отменены также доверенности на заключение, изменение, расторжение договоров купли-продажи, поставки, мены имущества, стоимостью более 1 млн рублей; на право подписывать и (или) подавать заявление о признании должника банкротом, мировых соглашений, получать присужденные денежные средства и иное имущество.

"Новые доверенности могут быть выданы только по соответствующему заявлению", - отмечает пресс-служба FESCO.

Группа также сообщила, что пройдет полная проверка финансово-хозяйственной деятельности предыдущего руководства порта.

"Отзыв доверенностей не повлияет на нормальное функционирование компании. Новые доверенности будут выдаваться новым руководителем порта Романом Кухаруком в рабочем порядке", - объяснили в пресс-службе FESCO.

С конца прошлой недели докеры ВМТП выходят на митинги, протестуя против досрочного прекращения 1 октября полномочий гендиректора Заирбека Юсупова. Кухарук сменил его 2 октября.

Юсупов на встрече с трудовым коллективом заявил о намерении оспорить в суде досрочное прекращение его полномочий в качестве руководителя компании.

В день отставки Юсупова, 1 октября, ВМТП разместил в Едином федеральном реестре реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц "Федресурс" уведомление о намерении обратиться в суд с заявлением о самобанкротстве. В качестве причины планируемого обращения в суд компания указала возможные проблемы с обслуживанием кредита ВТБ. FESCO расценила эти действия руководства ВМТП как неправомерные, добавив, что опубликованное на "Федресурсе" заявление будет аннулировано.

Трудовой конфликт в ВМТП разгорелся на фоне конфликта акционеров группы FESCO. Совладелец FESCO Зиявудин Магомедов (владеет 32,5% акций головной компании группы - ДВМП) называет происходящее рейдерским захватом компании. Менеджмент FESCO и акционеры, в совокупности контролирующие 33,9% капитала группы это заявление опровергают.

FESCO - один из крупнейших в России операторов портовой инфраструктуры с интегрированным железнодорожным и логистическим бизнесом. В числе активов группы - Владивостокский морской торговый порт, ж/д оператор "Трансгарант", оператор вагонов-платформ для перевозки контейнеров "Русская тройка". В управлении FESCO - 40 тыс. контейнеров, порядка 6 тыс. фитинговых платформ. В составе флота - 19 транспортных судов, преимущественно осуществляющих перевозки на собственных морских линиях.

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