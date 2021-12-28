"Теневые" онлайн-продажи алкоголя в РФ выросли до 2,75 млрд руб.

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Оборот "теневого" рынка алкоголя в интернете в 2021 году вырос на 266 млн рублей, до 2,75 млрд рублей, подсчитали эксперты Group-IB.

Онлайн-продажи алкоголя в России запрещены. Тем не менее, в 2017 этот сегмент достигал 1,7 млрд рублей, в 2018 году вырос до 2,1 млрд рублей, в 2019 и 2020 годах остановился на отметке 2,5 млрд рублей.

В 2021 году теневой рынок вновь пошел в рост - причиной стали как подросшие цены на алкоголь на 2,46%, так и популярность в период пандемии дистанционных онлайн-покупок, говорится в сообщении Group-IB

Так, в уходящем году количество запросов в поисковике "Яндекс" "купить алкоголь с доставкой" с января по ноябрь увеличилось почти вдвое по сравнению с аналогичным показателем за прошлый год, до более 108 тыс. запросов.

В 2021 году эксперты Group-IB обнаружили в интернете около 3 тыс. онлайн-площадок (сайтов, каналов в мессенджерах и групп в соцсетях) для реализации алкоголя, в том числе контрабандного и произведенного и поступившего в продажу без уплаты налогов.

При этом за последние четыре года из-за масштабных блокировок со стороны компаний, обеспечивающих защиту брендов в интернете, и Роскомнадзора количество подпольных сайтов-алкомаркетов снизилось в два раза: если в 2018 году их было около 4 тыс., то в 2020-2021 годах - 2 тыс. Однако под каждый такой "алкомаркет" создаются "зеркала" основных сайтов, в среднем, по 15 доменов для каждого. В ходе исследования в 2021 году экспертам удалось обнаружить самую крупную сеть, которая насчитывала около 122 связанных доменных имен.

Также эксперты Group-IB обнаружили около 300 различный групп и аккаунтов в соцсетях, предлагающих алкоголь с доставкой на дом. Большая часть продавцов использует схему продажи алкоголя в комплекте с фруктами или конфетами.

Главным "алкомаркетом" в этом году стал мессенджер Telegram - эксперты обнаружили около 130 алкоканалов (в 2020 году их было всего 50) с суммарным числом подписчиков в 750 тыс. (160 тыс. годом ранее).

"В этом году оборот нелегальной интернет-продажи алкоголя снова вырос, но эти цифры могут быть лишь верхушкой "айсберга", - считает заместитель гендиректора Group-IB по направлению защиты от цифровых рисков Андрей Бусаргин (его слова приводятся в сообщении).

"Подпольная интернет-торговля алкоголем влечет за собой высокие риски для покупателей: нет никакой гарантии того, что товар будет оригинальным, а не опасной для здоровья подделкой. Следует учитывать, что для производителей брендированного алкоголя подделка их продукции также может обернуться серьезными репутационными рисками и финансовыми потерями", - отметил он.