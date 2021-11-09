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Wildberries запустил сервис онлайн-бронирования алкоголя в розничных магазинах

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Крупнейший в России онлайн-ритейлер Wildberries запускает сервис онлайн-бронирования алкоголя в розничных магазинах.

В ноябре Wildberries реализовал возможность бронирования алкогольной продукции на сайте, в ближайшее время эта категория появится в мобильном приложении. На первом этапе сервис стал доступен жителям Москвы, получить товары можно в сети "Алкомаркет", говорится в сообщении Wildberries.

В настоящее время на Wildberries доступны к бронированию около 900 наименований алкогольной продукции. Срок брони - 3 дня. Минимальная сумма отсутствует, оплата происходит в винотеке при получении товара (продажа алкогольной продукции будет осуществляться магазинами-партнерами самостоятельно).

В дальнейшем география сервиса будет активно расширяться за счет присоединения новых партнеров - специализированных розничных магазинов. Покупатели смогут заранее ознакомиться с ассортиментом товаров, а затем оплатить и забрать их в удобном магазине.

"Мы ожидаем, что новая услуга бронирования алкогольной продукции будет пользоваться высокой популярностью у наших покупателей", - отметили в пресс-службе Wildberries.

В настоящее время онлайн-продажи алкоголя в России запрещены.

Как сообщалось, в начале октября маркетплейс Ozon подал документы на регистрацию юридического лица, которое создается специально под потенциальное получение алкогольной лицензии. Ozon воспользуется ею, если российские регуляторы разрешат дистанционную продажу спиртного.

Wildberries

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