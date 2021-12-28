"Газпром" предложил Петербургу 555-метровый небоскреб в виде спирали

Это третье высотное здание в комплексе «Лахта Центр»

Изображение: "Газпром"

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - "Газпром" представил властям Петербурга проект третьего небоскреба - на 555 м. Об этом сообщается на сайте компании.

По мнению "Газпрома", с появлением третьего небоскреба на побережье Финского залива сложится гармоничный архитектурный ансамбль из трех современных высотных зданий.

"Композиция новой башни создана по принципу золотого сечения. Форма башни представляет собой экспоненциальную логарифмическую спираль. Это небоскреб с двумя зданиями-крыльями, которые переплетены вокруг закрытых светопрозрачных атриумов", - описывает задумку "Газпром".

Согласно концепции, башня будет иметь высоту 555 м (108 уровней), площадь - порядка 179 тыс. кв. м. В трехуровневом стилобате будут размещены служебные помещения и автостоянка. Высота самого верхнего уровня составит 453 м, на нем разместится обзорная галерея.

Новое здание будет находиться в диалоге с уже построенным небоскребом "Лахта Центр" и спиральной формой проектируемой башни "Лахта Центр 2" (703 метра).

Архитектурная концепция "Лахта Центра 2" представлена 25 мая 2021 года на Межведомственном совете по реализации Соглашения о сотрудничестве между Санкт-Петербургом и ПАО "Газпром". Небоскреб станет вторым по высоте в мире, а самый высокий обитаемый этаж будет располагаться на рекордных 590 метрах. Всего в здании будет 150 этажей, площадь составит 220 тыс. кв. м.