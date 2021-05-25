"Газпром" предложил построить в Петербурге 703-метровый небоскреб

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - "Газпром" предложил построить в северной столице 703-метровый небоскреб "Лахта Центр 2", сообщила компания.

"Проект будет реализован на принципах проектного финансирования, вне инвестиционной программы "Газпрома", компанией специального назначения, не аффилированной с ПАО "Газпром", - говорится в сообщении.

Проект был представлен во вторник на заседании Межведомственного совета по реализации Соглашения о сотрудничестве между Санкт-Петербургом и "Газпромом".

"В целях дальнейшего развития общественно-делового района, который успешно создается вокруг Лахта Центра на побережье Финского залива, предложено возвести новый небоскреб - "Лахта Центр 2". Его высота составит 703 метра. Здание станет органичным продолжением современного архитектурного ансамбля, а также мировым лидером в области технологических инноваций и зеленого строительства. Небоскреб будет вторым по высоте в мире и абсолютным рекордсменом по высоте обзорной площадки (590 м) и верхнего эксплуатируемого этажа", - пишет компания.

Уже разработана "дорожная карта" по реализации проекта. "Газпром" предоставит основной участок под строительство.

"Проект предполагает создание вертикальной городской среды в форме спиральной башни высотой 703 метра, что символизирует неразрывную связь с историей и традициями Петербурга: новаторством, устремлением в будущее. Элегантный шпиль станет еще одним акцентом в панораме, сформированной доминантами различных эпох и движущих сил в развитии города", - приведен в релизе комментарий архитектора проекта "Лахта Центр 2" Тони Кеттла. Ранее он возглавлял авторский коллектив, разработавший архитектурную концепцию "Лахта Центра".

"Высота башни в 703 метра очень-очень символична. Это дань уважения истории - году основания великого города с богатейшей культурой, историей, своим неповторимым характером. "Лахта Центр 2" - это продолжение традиций Санкт-Петербурга, ведь в начале 18 века Петропавловская крепость, заложенная Петром I, стала одним из самых высоких зданий в мире. Создание в районе "Лахта Центра" ядра, вокруг которого будет формироваться новый, современный центр, позволит не только сделать шаг вперед во всех сферах городского развития, но и даст возможность сохранить исторический Петербург таким, каким мы его знаем и любим", - приводит "Газпром" комментарий главы концерна Алексея Миллера.

"Лахта Центр" - в Санкт-Петербурге со штаб-квартирой группы "Газпром" и общественными пространствами. Его строительство было завершено в октябре 2018 года. Высота "Лахта Центра" составляет 462 метра.