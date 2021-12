Индекс Dow Jones вырос по итогам пятых торгов подряд

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги во вторник без единой динамики.

Dow Jones Industrial Average закончил "в плюсе" пятую сессию, что стало самым длительным периодом беспрерывного роста с начала ноября, по данным Dow Jones Market Data. В то же время Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite снизились.

"Похоже, что новости прошлой недели, подтвердившие, что штамм "омикрон" не так опасен, как предыдущие штаммы, поддерживают интерес участников рынка к рискованным активам и на этой неделе", - полагает руководитель отдела исследований JFD Group Хараламбос Писсурос.

Хотя COVID-19 продолжает распространяться по всему миру, нанося особенно сильный ущерб авиационным и туристическим компаниям из-за роста числа случаев заболевания среди сотрудников, инвесторы по-прежнему считают, что мировая экономика сможет с этим справиться.

Тем не менее, маловероятно, что в следующем году на рынке будет наблюдаться такое же сильное ралли, как в 2021 году, отмечает MarketWatch. С начала текущего года Dow Jones прибавил почти 19%, S&P 500 - свыше 27%, Nasdaq - 22,5%.

Индекс стоимости жилья в 20 крупнейших городах США, рассчитываемый S&P CoreLogic Case-Shiller, в октябре подскочил на 18,4% относительно того же месяца прошлого года. Двухзначные темпы роста сохраняются уже одиннадцать месяцев подряд. В помесячном сравнении индикатор увеличился на 0,8%.

Аналитики в среднем прогнозировали рост первого показателя на 18,5% и второго - на 0,7%, по данным Trading Economics.

Надежды на стабилизацию ситуации с путешествиями вызвали повышение котировок акций авиакомпаний, включая American Airlines Group - на 2% и Delta Air Lines - на 1,6%.

Между тем продолжилось снижение котировок бумаг фармацевтической Moderna Inc.. Во вторник они потеряли 2,2% - при том, что за предыдущие пять дней они снизились на 16%.

Apple Inc. объявила о временном закрытии 11 магазинов в Нью-Йорке на неопределенный срок из-за вспышки заболеваемости коронавирусом в городе. Котировки акций компании снизились на 0,6%. При этом днем ранее их стоимость достигла исторического максимума.

Цена бумаг биржи Coinbase Global упала на 6,8% на фоне падения стоимости криптовалют, включая снижение биткойна на 6,3%.

Dow Jones Industrial Average во вторник увеличился на 95,83 пункта (0,26%) и достиг 36398,21 пункта. Лидерами роста среди компонентов индекса стали акции Walt Disney Co., которые подорожали на 1,6%, Boeing Co. - на 1,5%, Walmart Inc, Walgreens Boots Alliance и Dow Inc. - на 1,4%. Наиболее существенно снизились котировки бумаг Salesforce.com Inc. - на 1,1% и Nike Inc. - на 0,7%.

Значение Standard & Poor's 500 за день опустилось на 4,84 пункта (0,1%) - до 4786,35 пункта. В число аутсайдеров вошли бумаги производителя медицинского оборудования DexCom Inc., подешевевшие более чем на 7%, и интернет-магазина Etsy Inc. - на 3,5%.

Индекс Nasdaq Composite снизился по итогам сессии на 89,54 пункта (0,56%), составив на закрытие 15781,72 пункта.