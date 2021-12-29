РЖД подготовили программу ремонта путей стоимостью 6,5 трлн рублей

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" подготовило программу приведения железнодорожных путей к "нормативному состоянию" до 2030 года и представило ее 28 декабря президиуму правительственной комиссии по транспорту. Как пишет "Коммерсантъ", пока программа оценивается в 6,5 трлн рублей.

Параметры программы еще будут уточняться, в РЖД изданию сказали, что доработают ее в январе-марте 2022 года. Источник в правительстве сказал газете, что решение по программе еще не принято. Инвентаризацию технического состояния путей компании поручил провести президент Владимир Путин.

Программа предусматривает обновление путей со всеми инженерными сооружениями, а также основных фондов производственных предприятий, в том числе парка путевой техники и вагонов специального назначения.

"Проект предполагает выполнение в период 2022-2030 годов капитальных ремонтов главных и станционных путей в объеме 91,5 тысячи км", - уточнили в РЖД, не уточнив стоимость программы.

Ссылаясь на презентации, "Коммерсантъ" оценил стоимость программы в 2022-2030 годах в 6,47 трлн рублей.

Так, 3,03 трлн рублей уйдет на капремонты пути, 2,56 трлн рублей - на реконструкцию искусственных сооружений и земляного полотна, более 570 млрд рублей - на путевую технику, 311 млрд рубдей - на обновление основных фондов. В качестве возможных источников финансирования указаны дополнительная целевая надбавка к тарифам и господдержка.

Сейчас надбавка на капремонт в 2% уже действует, в 2022 году ее повысят до 3%, в 2023-м - до 5%, в 2024-м - до 7%, потом она опять должна вернуться к 2% в 2025 году и совсем исчезнуть в 2026 году, напоминает издание.

С учетом новой программы надбавка может увеличиться до 7% уже в 2022 году, а в 2024-м увеличиться до 8% - и в таком виде существовать до 2030 года включительно, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на презентацию. Газета отмечает, что на капремонт РЖД будет с 2022 года изымать с клиентов более 100 млрд рублей в год. В монополии газете сообщили, что параметры на 2022-2024 годы соответствуют утвержденным параметрам инвестпрограммы. То есть, возможно, в этот период рост надбавки все же не предусмотрен.

На основе данных о перспективных объемах погрузки сделаны оценочные расчеты рисков выполнения перевозок при реализации планов ремонта, пояснили в РЖД. Согласно презентации, суммарно из-за ремонтных работ может быть недовывезено порядка 275 млн тонн, при этом 111 млн тонн - на стабильно востребованном Восточном полигоне. Среди других рисков - недополучение 377 млрд рублей доходов от грузоперевозок, формирование избыточного парка техники, появление дефицита мощностей и трудовых ресурсов у РЖД и удорожание ремонта, пишет издание со ссылкой на презентацию.