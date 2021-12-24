РЖД снова возглавили рейтинг самых заметных компаний в медиа

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" заняло первую строчку рейтинга наиболее заметных компаний в российских СМИ за 2021 год, следует из данных системы управления репутацией и медиамониторинга "СКАН-Интерфакс". В рейтинге по охвату потенциальной аудитории новостей компания на пятой строчке (413 млн).

СМИ писали о запуске линии квантновой коммуникации между Москвой и Петербургом (это специальный канал, с помощью которого можно безопасно отправлять и получать любую сверхсекретную информацию). Кроме этого РЖД открывали второй путь на одном из ключевых участков БАМа, продолжали работы на Транссибе, а еще СМИ обсуждали эпоху вагонов-ресторанов, которая уходит в прошлое, и тестирование концепции нового питания в поездах.

На второй строчке в рейтинге по индексу заметности и на первой по охвату расположился Сбер. В этом году он начал выдавать потребительские кредиты в банкоматах, тестировать полностью беспилотные автомобили. Но был и заметный негативный контекст – арест бывшего вице-президента банка Марины Раковой, непосредственно к которому, как заявлял Сбер, он отношения не имел, однако СМИ часто упоминали банк в этом резонансном кейсе.

На третьем месте сразу в двух рейтингах "Газпром", который рассказывал о планах по газификации населенных пунктов, часто упоминался в контексте резонансного проекта "Северный поток – 2", договаривался о поставках газа в Молдавию и Венгрию и в конце года упоминается в новостях о цена газа в Европе, которая к 23 декабря сумела закрепиться на исторически высокой для себя отметке выше $2100 за тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Далее идет "Роскосмос", в этом году он отправил первый в мире "киноэкипаж" на МКС. После него – ВТБ (второй в рейтинге по охватам), банк предлагал объединить льготные программы по ипотеке в один проект и сообщал о рекордном уровне спроса россиян на розничные кредиты.

На шестой строчке "Ростех", который рассказал, что разрабатывает программу, предсказывающую массовые беспорядки, и представил на Международном военно-техническом форуме "Армии-2021" свыше 50 новинок.

"Яндекс" – на седьмой строке, в уходящем году он подвергся самой сильной в истории Рунета DDoS-атаке, купил банк и теперь планирует кредитовать самозанятых курьеров и таксистов.

Далее следует "Росатом", который начал строительство энергоблока с реактором на быстрых нейтронах и договорился с "Норникелем" о строительстве дизель-СПГ ледокола. После – РФПИ, в этом году фонд продолжал продвижение вакцины от коронавируса "Спутник V", но еще и совместно с арабским фондом инвестировал в Telegram.

Замыкает десятку рейтинга наиболее заметных компаний "Ростелеком", который обещал вложить 6,6 млрд руб. в сбор данных 50 млн россиян до 2030 года и договорился с "Ростехом" о создании инновационных сервисов на базе технологий 5G.

Рейтинг компаний по охвату и индексу заметности, отранжированный по индексу заметности:

№ Компания Охват Индекс заметности 1 РЖД, ОАО 412 734 069 128 437 088 2 Сбербанк, ПАО 477 911 179 120 087 776 3 Газпром, ПАО 451 133 519 104 114 816 4 Роскосмос 386 757 342 65 802 272 5 Банк ВТБ, ПАО 466 518 756 58 903 764 6 Ростех, Государственная корпорация 347 886 563 44 230 688 7 ЯНДЕКС, ООО 395 512 967 38 286 756 8 Росатом, Госкорпорация 366 133 238 34 993 176 9 Российский фонд прямых инвестиций 373 587 420 30 224 942 10 Ростелеком, ПАО 344 933 797 29 197 192

Рейтинг компаний по охвату и индексу заметности, отранжированный по охвату:

№ Компания Охват Индекс заметности 1 Сбербанк, ПАО 477 911 179 120 087 776 2 Банк ВТБ, ПАО 466 518 756 58 903 764 3 Газпром, ПАО 451 133 519 104 114 816 4 ГМК Норильский никель, ПАО 432 770 110 18 277 884 5 РЖД, ОАО 412 734 069 128 437 088 6 ЯНДЕКС, ООО 395 512 967 38 286 756 7 Роскосмос 386 757 342 65 802 272 8 Аэрофлот, ПАО 381 814 444 26 972 172 9 Российский фонд прямых инвестиций 373 587 420 30 224 942 10 МАШ, АО 369 417 733 18 535 672 11 Росатом, Госкорпорация 366 133 238 34 993 176 12 ВЭБ.РФ 359 314 209 18 237 448 13 Камаз, ПАО 351 543 953 7 570 450 14 Ростех, Государственная корпорация 347 886 563 44 230 688 15 Ростелеком, ПАО 344 933 797 29 197 192 16 НК Роснефть, ПАО 340 343 496 25 057 750 17 Новатэк, ПАО 336 605 354 11 477 023 18 Газпром нефть, ПАО 335 335 412 16 346 803 19 Московский аэропорт Домодедово, ООО 304 006 620 6 037 059 20 Северсталь, ПАО 296 260 533 8 364 475 21 ФосАгро, ПАО 295 324 826 4 767 529 22 ИКС 5 Ритейл Групп, ООО 291 397 302 7 004 883 23 Лукойл, ПАО 289 404 905 16 567 838 24 Банк ГПБ, АО 281 440 650 10 241 820 25 Россельхозбанк, АО 281 298 664 13 515 723 26 Россети, ПАО 281 074 551 19 263 670 27 Магнит, ПАО 276 176 248 13 860 100 28 Автоваз, ПАО 275 206 223 20 178 700 29 МТС, ПАО 271 728 315 14 454 590 30 Мэйл.Ру Груп, ООО 269 187 200 3 629 893 31 ДОМ.РФ, АО 265 243 068 16 112 225 32 МегаФон, ПАО 262 650 044 14 641 577 33 Альфа-Банк, АО 262 057 493 11 765 529 34 Аэропорт Пулково, АО 258 892 056 9 060 539 35 Тинькофф Банк, АО 257 083 627 9 835 221 36 Сургутнефтегаз, ОАО 247 183 280 3 110 780 37 Русал, АО 242 247 758 8 873 880 38 Уралкалий, ПАО 240 310 588 2 782 098 39 Промсвязьбанк, ПАО(ПСБ) 237 608 234 12 236 511 40 АБ РОССИЯ, ОАО 236 543 303 1 040 173 41 НЛМК, ПАО 234 549 226 8 659 129 42 ГРУППА ЧЕРКИЗОВО, ПАО 232 897 833 1 960 115 43 ФК Открытие, ПАО Банк 231 586 793 21 659 730 44 Уральские авиалинии, ОАО АК 226 406 514 5 579 455 45 РусГидро, ПАО 215 661 945 12 171 243 46 СИСТЕМА, ПАО АФК 213 214 805 7 349 954 47 ЕвразХолдинг, ООО 213 053 566 5 860 147 48 Почта банк, ПАО 209 711 444 2 751 586 49 ОХК УРАЛХИМ, АО 206 422 899 3 250 550 50 Tele2 Россия 205 710 257 8 465 314

Индекс заметности – качественный показатель оценки эффективности медиакоммуникаций. Он базируется на количестве упоминаний в российских медиа, учитывает влиятельность источника, в котором упоминается компания, роль компании в новости (главная, второстепенная) и совпадение отрасли компании с тематикой издания.

Охват аудитории – среднесуточный показатель потенциальной аудитории СМИ за выбранный период. Данные по интернет-СМИ предоставляются международным счетчиком Similar Web, по ТВ и радио – национальным медиаизмерителем MediaScope, по тиражам печатных изданий – ГИПП и самими изданиями.

СКАН (www.scan-interfax.ru) – система управления репутацией, создана ведущим российским информационным агентством "Интерфакс". Предназначена для менеджеров по коммуникациям и PR, специалистам по безопасности и оценке рисков. Система анализирует материалы СМИ, оповещает о публикациях в момент их выхода, формирует визуальные аналитические отчеты по любым запросам; показывает связи между компаниями, людьми и событиями; позволяет прогнозировать репутационные и экономические риски, связанные с партнерами и контрагентами, решает другие задачи различного уровня сложности, связанные с медиааналитикой. В настоящее время СКАН насчитывает более 55 тыс. источников. Ежедневно в базу данных СКАН поступает более 300 тыс. публикаций.