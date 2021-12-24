РЖД снова возглавили рейтинг самых заметных компаний в медиа
Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" заняло первую строчку рейтинга наиболее заметных компаний в российских СМИ за 2021 год, следует из данных системы управления репутацией и медиамониторинга "СКАН-Интерфакс". В рейтинге по охвату потенциальной аудитории новостей компания на пятой строчке (413 млн).
СМИ писали о запуске линии квантновой коммуникации между Москвой и Петербургом (это специальный канал, с помощью которого можно безопасно отправлять и получать любую сверхсекретную информацию). Кроме этого РЖД открывали второй путь на одном из ключевых участков БАМа, продолжали работы на Транссибе, а еще СМИ обсуждали эпоху вагонов-ресторанов, которая уходит в прошлое, и тестирование концепции нового питания в поездах.
На второй строчке в рейтинге по индексу заметности и на первой по охвату расположился Сбер. В этом году он начал выдавать потребительские кредиты в банкоматах, тестировать полностью беспилотные автомобили. Но был и заметный негативный контекст – арест бывшего вице-президента банка Марины Раковой, непосредственно к которому, как заявлял Сбер, он отношения не имел, однако СМИ часто упоминали банк в этом резонансном кейсе.
На третьем месте сразу в двух рейтингах "Газпром", который рассказывал о планах по газификации населенных пунктов, часто упоминался в контексте резонансного проекта "Северный поток – 2", договаривался о поставках газа в Молдавию и Венгрию и в конце года упоминается в новостях о цена газа в Европе, которая к 23 декабря сумела закрепиться на исторически высокой для себя отметке выше $2100 за тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Далее идет "Роскосмос", в этом году он отправил первый в мире "киноэкипаж" на МКС. После него – ВТБ (второй в рейтинге по охватам), банк предлагал объединить льготные программы по ипотеке в один проект и сообщал о рекордном уровне спроса россиян на розничные кредиты.
На шестой строчке "Ростех", который рассказал, что разрабатывает программу, предсказывающую массовые беспорядки, и представил на Международном военно-техническом форуме "Армии-2021" свыше 50 новинок.
"Яндекс" – на седьмой строке, в уходящем году он подвергся самой сильной в истории Рунета DDoS-атаке, купил банк и теперь планирует кредитовать самозанятых курьеров и таксистов.
Далее следует "Росатом", который начал строительство энергоблока с реактором на быстрых нейтронах и договорился с "Норникелем" о строительстве дизель-СПГ ледокола. После – РФПИ, в этом году фонд продолжал продвижение вакцины от коронавируса "Спутник V", но еще и совместно с арабским фондом инвестировал в Telegram.
Замыкает десятку рейтинга наиболее заметных компаний "Ростелеком", который обещал вложить 6,6 млрд руб. в сбор данных 50 млн россиян до 2030 года и договорился с "Ростехом" о создании инновационных сервисов на базе технологий 5G.
Рейтинг компаний по охвату и индексу заметности, отранжированный по индексу заметности:
|№
|Компания
|Охват
|Индекс заметности
|1
|РЖД, ОАО
|412 734 069
|128 437 088
|2
|Сбербанк, ПАО
|477 911 179
|120 087 776
|3
|Газпром, ПАО
|451 133 519
|104 114 816
|4
|Роскосмос
|386 757 342
|65 802 272
|5
|Банк ВТБ, ПАО
|466 518 756
|58 903 764
|6
|Ростех, Государственная корпорация
|347 886 563
|44 230 688
|7
|ЯНДЕКС, ООО
|395 512 967
|38 286 756
|8
|Росатом, Госкорпорация
|366 133 238
|34 993 176
|9
|Российский фонд прямых инвестиций
|373 587 420
|30 224 942
|10
|Ростелеком, ПАО
|344 933 797
|29 197 192
Рейтинг компаний по охвату и индексу заметности, отранжированный по охвату:
|№
|Компания
|Охват
|Индекс заметности
|1
|Сбербанк, ПАО
|477 911 179
|120 087 776
|2
|Банк ВТБ, ПАО
|466 518 756
|58 903 764
|3
|Газпром, ПАО
|451 133 519
|104 114 816
|4
|ГМК Норильский никель, ПАО
|432 770 110
|18 277 884
|5
|РЖД, ОАО
|412 734 069
|128 437 088
|6
|ЯНДЕКС, ООО
|395 512 967
|38 286 756
|7
|Роскосмос
|386 757 342
|65 802 272
|8
|Аэрофлот, ПАО
|381 814 444
|26 972 172
|9
|Российский фонд прямых инвестиций
|373 587 420
|30 224 942
|10
|МАШ, АО
|369 417 733
|18 535 672
|11
|Росатом, Госкорпорация
|366 133 238
|34 993 176
|12
|ВЭБ.РФ
|359 314 209
|18 237 448
|13
|Камаз, ПАО
|351 543 953
|7 570 450
|14
|Ростех, Государственная корпорация
|347 886 563
|44 230 688
|15
|Ростелеком, ПАО
|344 933 797
|29 197 192
|16
|НК Роснефть, ПАО
|340 343 496
|25 057 750
|17
|Новатэк, ПАО
|336 605 354
|11 477 023
|18
|Газпром нефть, ПАО
|335 335 412
|16 346 803
|19
|Московский аэропорт Домодедово, ООО
|304 006 620
|6 037 059
|20
|Северсталь, ПАО
|296 260 533
|8 364 475
|21
|ФосАгро, ПАО
|295 324 826
|4 767 529
|22
|ИКС 5 Ритейл Групп, ООО
|291 397 302
|7 004 883
|23
|Лукойл, ПАО
|289 404 905
|16 567 838
|24
|Банк ГПБ, АО
|281 440 650
|10 241 820
|25
|Россельхозбанк, АО
|281 298 664
|13 515 723
|26
|Россети, ПАО
|281 074 551
|19 263 670
|27
|Магнит, ПАО
|276 176 248
|13 860 100
|28
|Автоваз, ПАО
|275 206 223
|20 178 700
|29
|МТС, ПАО
|271 728 315
|14 454 590
|30
|Мэйл.Ру Груп, ООО
|269 187 200
|3 629 893
|31
|ДОМ.РФ, АО
|265 243 068
|16 112 225
|32
|МегаФон, ПАО
|262 650 044
|14 641 577
|33
|Альфа-Банк, АО
|262 057 493
|11 765 529
|34
|Аэропорт Пулково, АО
|258 892 056
|9 060 539
|35
|Тинькофф Банк, АО
|257 083 627
|9 835 221
|36
|Сургутнефтегаз, ОАО
|247 183 280
|3 110 780
|37
|Русал, АО
|242 247 758
|8 873 880
|38
|Уралкалий, ПАО
|240 310 588
|2 782 098
|39
|Промсвязьбанк, ПАО(ПСБ)
|237 608 234
|12 236 511
|40
|АБ РОССИЯ, ОАО
|236 543 303
|1 040 173
|41
|НЛМК, ПАО
|234 549 226
|8 659 129
|42
|ГРУППА ЧЕРКИЗОВО, ПАО
|232 897 833
|1 960 115
|43
|ФК Открытие, ПАО Банк
|231 586 793
|21 659 730
|44
|Уральские авиалинии, ОАО АК
|226 406 514
|5 579 455
|45
|РусГидро, ПАО
|215 661 945
|12 171 243
|46
|СИСТЕМА, ПАО АФК
|213 214 805
|7 349 954
|47
|ЕвразХолдинг, ООО
|213 053 566
|5 860 147
|48
|Почта банк, ПАО
|209 711 444
|2 751 586
|49
|ОХК УРАЛХИМ, АО
|206 422 899
|3 250 550
|50
|Tele2 Россия
|205 710 257
|8 465 314
Индекс заметности – качественный показатель оценки эффективности медиакоммуникаций. Он базируется на количестве упоминаний в российских медиа, учитывает влиятельность источника, в котором упоминается компания, роль компании в новости (главная, второстепенная) и совпадение отрасли компании с тематикой издания.
Охват аудитории – среднесуточный показатель потенциальной аудитории СМИ за выбранный период. Данные по интернет-СМИ предоставляются международным счетчиком Similar Web, по ТВ и радио – национальным медиаизмерителем MediaScope, по тиражам печатных изданий – ГИПП и самими изданиями.
СКАН (www.scan-interfax.ru) – система управления репутацией, создана ведущим российским информационным агентством "Интерфакс". Предназначена для менеджеров по коммуникациям и PR, специалистам по безопасности и оценке рисков. Система анализирует материалы СМИ, оповещает о публикациях в момент их выхода, формирует визуальные аналитические отчеты по любым запросам; показывает связи между компаниями, людьми и событиями; позволяет прогнозировать репутационные и экономические риски, связанные с партнерами и контрагентами, решает другие задачи различного уровня сложности, связанные с медиааналитикой. В настоящее время СКАН насчитывает более 55 тыс. источников. Ежедневно в базу данных СКАН поступает более 300 тыс. публикаций.