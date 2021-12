Акции финтех-компаний США теряют привлекательность в глазах инвесторов

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Акции финансово-технологических компаний, включая Block Inc., PayPal Holdings Inc. и Robinhood Markets Inc., были одними из лидеров роста в период пандемии коронавируса, однако за несколько месяцев успели перейти в ряды отстающих.

В период ограничений и локдаунов цифровые приложения пользовались популярностью, так как позволяли переводить деньги, оплачивать покупки онлайн, получать выплаты и торговать акциями. Между тем по мере ослабления ограничений спрос на них начал падать, пишет The Wall Street Journal.

Так, акции Block, ранее известной как Square Inc., за прошедшие три месяца подешевели на 35%, а с начала 2021 года - на 23%. Бумаги PayPal потеряли в цене 30% за прошедшие три месяца и 18% с начала года, цена акций Robinhood на текущий момент составляет менее половины от значения, достигнутого в ходе IPO в июле.

Между тем распространение нового штамма коронавируса "омикрон" может вновь усилить интерес к бумагам этих и других компаний сектора, пишет WSJ.

Распродаже подверглись не все акции финтех-компаний. Так, бумаги Bill.com Holdings Inc., которая производит программное обеспечение для малого бизнеса, взлетели на 86% с начала года.

Наибольшей волатильности в текущем году, вероятно, подверглись акции Upstart Holdings Inc., онлайн-провайдера необеспеченных персональных кредитов. Бумаги компании в октябре достигли исторического максимума на уровне $390 и с тех пор рухнули почти на 60%, до $160. Топ-менеджеры компании сообщили аналитикам в ходе телефонной конференции в ноябре, что поведение потребителей стало похоже на то, которое наблюдалось до пандемии.