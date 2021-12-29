ЦБ расширил верхнюю и нижнюю границы тарифного коридора в ОСАГО на 10% для легковых машин

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Банк России расширил границы тарифного коридора по ОСАГО для легковых автомобилей как вниз, так и вверх на 10%, для общественного транспорта - на 4,9%, для других транспортных средств - на 30%, говорится в сообщении регулятора.

Кроме того, ЦБ пересмотрел коэффициенты в зависимости от возраста и стажа водителя, а также коэффициенты за аварийность (коэффициент бонус-малус, КБМ) и провел дополнительную калибровку региональных коэффициентов.

Указание вступит в силу с 9 января 2022 года, за исключением положений о КБМ, которые начнут действовать с 1 апреля 2022 года.