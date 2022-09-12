Максимальную скидку по ОСАГО за отсутствие ДТП во II квартале получили 32% автовладельцев

Максимальную надбавку по ОСАГО за аварийную езду получили 815 человек

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Во втором квартале 2022 года 32% автовладельцев получили максимальную скидку к цене полиса ОСАГО с учетом применения в расчетах коэффициента "бонус-малус", который показывает степень аварийности езды, сообщил Российский союз автостраховщиков (РСА).

Максимальная скидка составила 54%.

Количество водителей с максимальными бонусами в апреле-июне составило 4 млн. Годом ранее максимальную скидку по ОСАГО, которая составляла тогда 50%, получили 29% автовладельцев, или 3,8 млн человек.

Вообще же скидку за безаварийное вождение с учетом применения в расчетах коэффициента "бонус-малус" по итогам второго квартала 2022 года имеют 93% всех российских автовладельцев. За аналогичный период 2021 года показатель достигал 94%.

Максимальную надбавку по ОСАГО за аварийную езду по итогам второго квартала 2022 года получили лишь 0,01% водителей, или 815 человек. Это в два раза меньше, чем за аналогичный период годом ранее (1 753 человека).

"С 1 апреля 2022 года начала действовать обновленная система "бонус-малус", позволяющая страховщикам более точно определять тариф по ОСАГО для аварийных и безаварийных водителей", - напомнил исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев.

Статистика РСА свидетельствует, что "безаварийные" автовладельцы, каковых большинство, выиграли от новой системы: их скидки за безаварийную езду стали больше, а, значит, цена полиса ОСАГО - ниже. "Аварийные же получили дополнительный экономический стимул ездить более аккуратно и не становиться виновниками ДТП", - добавил Уфимцев.

По данным Банка России, доля премий по ОСАГО в совокупных сборах российских страховщиков за первое полугодие 2022 года составила 13,7%, что на 1,4 процентных пункта больше, чем в первом полугодии 2021 года. Объем премий по ОСАГО в этот период вырос на 7,8%, до 118 млрд рублей. Выплаты по ОСАГО достигли 80,6 млрд рублей, что на 8,1% больше, чем годом ранее.