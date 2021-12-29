"Газпром" рассказал о текущем состоянии запасов в подземных хранилищах газа РФ

Компания отобрала из российских ПХГ 12,36 млрд куб. м газа или 17% оперативного запаса

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - "Газпром" раскрыл один из редчайших и важнейших для мирового рынка газа показателей - данные о текущем состоянии запасов в российских подземных хранилищах.

В условиях глобального дефицита газа данные о работе хранилищ являются одним из важнейших индикаторов рынка. Данные о запасах в европейских ПХГ ассоциация Gas Infrastructure Europe публикует ежедневно. Информация о запасах в российских хранилищах раскрывается эпизодически и фрагментарно. После сезона рекордного отбора зимой 2020/2021 годов "Газпром" сконцентрировался на закачке газа в российские ПХГ, что сократило его возможности поставок в Европу.

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер на совещании о прохождении осенне-зимнего отопительного сезона у президента России Владимира Путина раскрыл данные, что с начала сезона отбора концерн выкачал из российских ПХГ 12,36 млрд куб. м газа или 17% оперативного запаса; сейчас уровень заполненности российских хранилищ составляет 83%.

На начало сезона отбора "Газпром" создал в российских ПХГ оперативный резерв газа в 72,638 млрд куб. м; максимальная потенциальная суточная производительность на начало сезона отбора составляет 847,2 млн куб. м.

Миллер добавил, что закачка собственного газа "Газпрома" в ПХГ Европы на конец декабря составит 1 млрд куб. м.

Со второй недели декабря в России произошло резкое понижение температуры воздуха. 23 декабря по зоне единой системы газоснабжения (ЕСГ) РФ была средняя температура -17 градусов, что на 9,3 градуса ниже среднеклиматической нормы.

Миллер отметил, что на данный момент ПХГ Европы истощены на 44%, Германии - на 47%. Создается дефицит, который оказывает существенное влияние на европейский рынок.

Миллер добавил, что "Газпром" в этом году полностью исполнил обязательства по транзиту газа через Украину. На данный момент поставлено уже 41,5 млрд куб. м.

На 24 декабря Украина имеет запасы газа в ПХГ менее 14 млрд куб. м (исторический минимум) - это на 10 млрд меньше, чем в конце декабря прошлого года.