"Газпром" объяснил снижение потока газа тем, что часть покупателей не делает новых заявок

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Некоторые покупатели российского газа (в частности, в Германии и Франции) к настоящему времени уже выбрали годовой контрактный объем и не делают новых заявок на поставку газа - с этим связано сокращение бронирования "Газпромом" мощностей магистрали "Ямал-Европа", заявил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов в эфире телеканала "Россия 1" (ВГТРК).

"Все обвинения в адрес России и "Газпрома" в том, что мы даем мало газа на европейский рынок, являются абсолютно беспочвенными, неприемлемыми, не соответствующими действительности. А проще говоря - вранье и ложь. В этом году "Газпром" поставил в Германию по контракту 50,2 млрд кубометров -это на 5,3 млрд куб. м больше, чем в прошлом году. Помимо Германии в числе стран, в которые "Газпром" уже поставил газа больше, чем за весь прошлый год, - Италия, Турция, Болгария, Сербия, Дания, Финляндия, Польша", - сказал Куприянов.

Он добавил, что ряд клиентов компании, в частности, из Франции и Германии, "уже полностью выбрали все свои годовые контрактные объемы и соответственно больше не выставляют заявок на поставку газа. а "Газпром" бронирует транспортные мощности исходя из имевшихся заявок, а не наоборот".

"При этом надо отметить, что по имеющимся данным, наблюдается физический реверс газа из Германии в Польшу, и судя по всему на Украину в объеме от 3 до 5 млн кубометров в сутки. А газ при этом поднимается из подземных хранилищ на территории Германии, из которых уже отобрано 47% газа. А зима только начинается. Не самое рациональное решение. О цене таких реверсных поставок не хочется даже и говорить. Эти цены существенно превышают цены по контрактным объемам, постановляемым "Газпромом"", - отметил Куприянов.

Он также прокомментировал ситуацию с транспортировкой газа через территорию Украины. По словам Куприянова, "Газпром" еще 15 декабря выполнил все свои годовые обязательства по транзитному контракту и продолжает транспортировать газ по этому направлению.

"Вывод - все проблемы в Западной Европе создают себе сами. Не нужно обвинять в этом "Газпром". Лучше посмотреться в зеркало. А "Газпром" и раньше, и сейчас готов поставлять дополнительные объемы газа в рамках действующих долгосрочных контрактов и цена этих поставок существенно ниже чем на споте", - пояснил представитель "Газпрома".

Газопровод "Ямал-Европа" протяженностью 2 тысячи км может прокачивать до 33 млрд куб. м газа в год. Польским 683-километровым участком владеет совместное предприятие EuRoPol Gaz, и он управляется национальным газотранспортным оператором Gaz-System.

Долгосрочный договор "Газпрома" на транзит через Польшу закончился год назад. С тех пор мощности отрезка распределяются на аукционах. На газовый год с октября 2020 по сентябрь 2021 года "Газпром" забронировал мощности на годовом аукционе, далее делал две месячных брони (на октябрь и ноябрь 2021 года, выкупая 35% мощностей этой магистрали).

В декабре концерн не стал бронировать мощности газопровода на месячной основе и использовал его на основе ежедневного бронирования. Как показали события последних дней, это усилило интригу в вопросе поставок импортного газа в Европу. В некоторые дни "Газпром" бронировал мощности не на регулярной сессии (заканчивается в 19:00 по Москве), а на дополнительной (завершается в 04:30 следующего дня). Кроме того, компания начала использовать краткосрочное внутридневное бронирование на несколько часов.