Цены на жилье в Британии выросли рекордными с 2006 года темпами

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Цены на жилье в Великобритании в декабре подскочили на 10,4% в годовом выражении после роста на 10% в ноябре, свидетельствуют данные британского ипотечного общества Nationwide Building Society.

Повышение цен на жилую недвижимость за 12 месяцев стало максимальным с 2006 года.

Средняя цена на жилье в прошлом месяце составила рекордные 254,8 тыс. фунтов стерлингов ($343,3 тыс.), за год увеличившись почти на 24 тыс. фунтов. По сравнению с доковидным началом 2020 года стоимость домов в Великобритании подскочила на 16%.

Сильнее всего за этот год жилье подорожало в Уэльсе, минимальный рост зафиксирован в Лондоне.

"Вероятно, рынок жилья замедлится в следующем году, поскольку налоговые каникулы заставили многих поторопиться с покупкой дома, чтобы избежать дополнительных налогов, - полагает главный экономист Nationwide Роберт Гарднер. - Штамм "омикрон" может усилить замедление, если он приведет к ослаблению рынка труда. Но даже если общая экономическая обстановка будет устойчивой, рост процентных ставок наверняка окажет охлаждающий эффект".