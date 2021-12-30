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Авиаперевозки в Великобритании рухнули на 71% в 2021 году

Авиаперевозки в Великобритании рухнули на 71% в 2021 году
Фото: Hollie Adams/Getty Images

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - В 2021 году объем международных авиаперевозок в Великобритании упал на 71% на фоне пандемии , свидетельствуют данные аналитической компании Cirium, специализирующейся на авиационной отрасли.

Общее количество международных рейсов из британских аэропортов в текущем году составило около 406 060 против 1 399 170 в доковидном 2019 году.

Объем внутренних рейсов в стране упал почти на 60%.

Бюджетный авиаперевозчик Ryanair остался крупнейшей авиакомпанией в Великобритании по числу рейсов, выполнив свыше 100 тысяч перелетов. Его конкурент, EasyJet, выполнил более 82 тысяч перелетов, согласно данным Cirium.

Самым загруженным международным маршрутом было направление между лондонским аэропортом Хитроу и нью-йоркским JFK, несмотря на то, что США открыли границы для британских туристов лишь в ноябре. При этом американцы получили возможность посещать Великобританию с 28 июля.

Наиболее популярными направлениями были короткие перелеты, причем 8 из 10 самых востребованных - в страны Европы.

Прогноз на 2022 год остается неопределенным в связи с резким ростом количества заболеваний коронавирусом в Великобритании после обнаружения нового штамма "омикрон", предупреждают эксперты. Неопределенность уже стала поводом для увеличения количества отмененных рейсов в праздничный период из-за опасений введения новых ограничений.

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Хроника 09 января 2020 года – 30 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
Cirium Великобритания Ryanair EasyJet коронавирус

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