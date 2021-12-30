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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Доллар поднялся выше 75 руб., евро - выше 85 руб. впервые с 30 ноября

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Доллар США и евро растут на Московской бирже в четверг днем, курс доллара поднялся выше 75 руб./$1, евро - выше 85 руб./EUR1 впервые с 30 ноября.

Курс доллара США составил 75,0575 руб./$1 в 15:12 по Москве, что на 1,065 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 85,0075 руб./EUR1, подорожав на 1,1275 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,09 рубля - до 79,54 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль падает к доллару и евро в ходе последней торговой сессии года корзине на закрытии позиций в условиях уменьшения рыночной ликвидности перед новогодними праздниками. Распродажи рубля наблюдаются при относительно спокойном внешнем фоне, однако инвесторы опасаются, что за время каникул могут усилиться геополитические риски вокруг России.

В четверг поздно вечером рынки ждут телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Джозефа Байдена. Согласно сообщениям, он должен состояться 30 декабря в 23:30 по московскому времени.

МосБиржа США

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