Путин и Байден обсудят в четверг повестку недавнего видеосаммита

Президенты также затронут актуальные вопросы январских переговоров о гарантиях безопасности

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден в ходе телефонного разговора в четверг обсудят актуальные вопросы переговоров о гарантиях безопасности, которые пройдут после новогодних праздников между Москвой и Вашингтоном, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Это будет продолжение обсуждения, которое было начато по ВКС, и плюс к этому - обсуждение ряда актуальных вопросов, связанных с теми переговорами, которые 10, 11, 12 (января) будут проходить", - сказал Песков журналистам в четверг.

Он подчеркнул, что это будет телефонный разговор двух президентов, поэтому никакой публичной части не предусмотрено. Песков напомнил, что переговоры пройдут по инициативе президента Путина.

Говоря о времени телефонного разговора, начало которого запланировано на 23:30 по московскому времени, пресс-секретарь сказал: "Время вполне нормальное с учетом разницы, поэтому здесь нет никаких проблем. Вы знаете, что позднее время для российского президента никогда не было проблемой, тем более что зачастую в это время президент РФ еще активно работает".

"Цель разговора очень понятная - продолжить обсуждение тех вопросов, которые были на повестке дня достаточно недавнего разговора по видеоконференцсвязи", - отметил Песков.

Отвечая на вопрос, в чем необходимость телефонных переговоров Путина и Байдена перед намеченными на 10 января консультациями Москвы и Вашингтона по гарантиям безопасности, Песков сказал: "Потому что это очень сложная субстанция, те вопросы, которые на повестке дня".

По словам пресс-секретаря, с момента прошлого разговора президентов России и США, состоявшегося 7 декабря, российская сторона, как и было обещано, сформулировала свою позицию, которая была изложена в проектах двух документов, доведенных до сведения и Вашингтона, и европейских столиц.

"Поэтому сейчас, с нашей точки зрения, с точки зрения президента Путина, назрела необходимость еще в одном телефонном разговоре, который предварял бы начало переговоров вышеупомянутых", - заявил Песков.

Он подчеркнул, что перед консультациями президентам России и США можно обсудить многое.

"Любые переговоры ведутся с одной-единственной целью - достичь компромисса с учетом принципиальных позиций друг друга", - сказал Песков.

Накануне Совет национальной безопасности США сообщил, что Байден планирует телефонный разговор с Путиным поздно вечером в четверг.

"Байден планирует предварительно обсудить запланированные на 10 января двусторонние переговоры между США и Россией. Также речь пойдет о контактах России с НАТО и с ОБСЕ, которые должны состояться 12 и 13 января", - передал телеканал CNN со ссылкой на представителя Совета Эмили Хорн.

Позднее информацию о планирующихся переговорах подтвердил "Интерфаксу" Песков.