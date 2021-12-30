ФАС разрешила CG Foods купить производителя продукции Gallina Blanca

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба сообщила, что разрешила ООО "Сиджи Фудс" приобрести производителя продукции Gallina Blanca - ЗАО "Юроп Фудс ГБ". Ведомство считает, что сделка не приведет к ограничению конкуренции на рынке продуктов питания.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Сиджи Фудс" было зарегистрировано в конце ноября 2021 года. Его основным владельцем является CG Foods International Ltd. CG Foods ранее была известна как Nepal Thai Foods.

Производственные мощности ЗАО "Юроп Фудс ГБ" расположены в Нижегородской области.

Выручка компании в 2020 году составила 1,542 млрд рублей против 1,642 млрд рублей в 2019 году, чистая прибыль - 133 млн рублей против 100,3 млн рублей соответственно.