Инвестбанки заработали рекордную сумму на организации IPO в США в 2021 году

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Инвестиционные банки в 2021 году получили рекордные комиссионные за организацию первичных размещений акций в США. При этом динамика котировок бумаг после IPO в среднем была хуже рынка в целом.

В общей сложности комиссионные, полученные инвестбанками-андеррайтерами IPO, составили в этом году $9,8 млрд, свидетельствуют данные Dealogic. Для сравнения: в 2020 году сумма комиссионных равнялась $4,995 млрд, в 2019 году - $2,1 млрд, в 2018 году - $1,95 млрд.

Даже без учета сумм, полученных в рамках IPO специализированных компаний по слияниям и поглощениям (SPAC), которые в этом году были одним из наиболее популярных инструментов для вывода компаний на открытый рынок, размер комиссионных был рекордным. Традиционные листинги на биржах принесли инвестбанкам в 2021 году в общей сложности $5,531 млрд, что существенно опережает показатели любого года с момента начала отслеживания этих данных в 1995 году.

Goldman Sachs Group Inc. стал лидером по сумме комиссионных, полученных от организации IPO, он заработал $1,456 млрд (с учетом IPO SPAC), что вдвое выше, чем годом ранее.

JPMorgan Chase & Co. и Morgan Stanley также получили более $1 млрд в виде комиссионных - $1,1 млрд и $1,25 млрд соответственно.

Рекорды и антирекорды на рынке первичных публичных размещений акций компаний в США

Уходящий год стал рекордным как по количеству первичных публичных размещений акций компаний в США, так и по объему привлеченных в рамках IPO средств. Согласно данным Dealogic, общее количество IPO в 2021 году достигло 1 тыс., а объем привлеченных средств составил $315 млрд, хотя ранее никогда не превышал $200 млрд.

Более половины размещений - 606 - пришлось на долю SPAC, причем 298 из них вышли на рынок в первом квартале текущего года.

Крупнейшим в США в этом году стало IPO американского производителя электромобилей Rivian Automotive Inc. (порядка $12 млрд). Среди других крупных первичных размещений - IPO китайского сервиса такси Didi Global Inc. ($4,4 млрд), южнокорейского интернет-ритейлера Coupang Inc. ($4,6 млрд), а также оператора платформы для торговли акциями Robinhood Markets Inc. ($2,1 млрд).

Средняя динамика акций компаний после IPO в этом году оказалась хуже рынка в целом, отмечает MarketWatch. Так, Renaissance IPO ETF, биржевой индексный фонд, отслеживающий динамику бумаг выходящих на рынок компаний, упал с начала года на 11,3%, что является худшим результатом с 2018 года.

Dow Jones Industrial Average при этом вырос в текущем году на 19%, S&P 500 - почти на 28%, а Nasdaq Composite - на 22%.

Как отмечает основатель и редактор сервиса IPOScoop Джон Фитцгиббон, акции компаний получали существенную поддержку на дебютных торгах после IPO, но не могли долгое время удерживать интерес инвесторов.

"Мы видели огромные объемы торгов в первый день, которые на второй день снижались до половины первого, а в третий - до половины второго", - говорит Фитцгиббон.

Акции двух третей компаний, вышедших на открытый рынок в США в 2021 году, торгуются ниже цены IPO, отмечает The Wall Street Journal.