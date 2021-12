Число IPO в США в 2021г впервые достигло 1 тыс., объем привлеченных средств - рекордных $315 млрд

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Уходящий год стал рекордным как по количеству первичных публичных размещений акций компаний в США, так и по объему привлеченных в рамках IPO средств.

Однако снижение рыночной активности под конец года, а также слабая динамика котировок акций многих компаний после IPO, позволяют предположить, что 2022 год будет более спокойным в этом плане.

Крупнейшим в США в этом году стало IPO американского производителя электромобилей Rivian Automotive Inc. (порядка $12 млрд). Среди других крупных первичных размещений - IPO китайского сервиса такси Didi Global Inc. ($4,4 млрд), южнокорейского интернет-ритейлера Coupang Inc. ($4,6 млрд), а также оператора платформы для торговли акциями Robinhood Markets Inc. ($2,1 млрд).

При том, что к размещению акций готовятся такие известные компании как Instacart и Reddit, предстоящий год вряд ли сможет догнать 2021 год по активности IPO, поскольку важные тренды, поддерживавшие рынок в текущем году, сходят на нет, отмечает Market Watch. Это относится, в частности, к размещениям акций специализированными компаниями по слиянию и поглощению (special-purpose acquisition companies, SPAC), а также к IPO китайских компаний в США.

Кроме того, вероятность подъема процентных ставок центробанками скажется на оценке инвесторами быстрорастущих технологических компаний, считают эксперты.

Согласно данным Dealogic, общее количество IPO в 2021 году достигло 1 тыс., а объем привлеченных средств составил $315 млрд, хотя ранее никогда не превышал $200 млрд.

Всплеск и спад размещений SPAC

Более половины размещений - 606 - пришлось на долю SPAC, причем 298 из них вышли на рынок в первом квартале текущего года.

SPAC называют компаниями-пустышками, поскольку они не имеют никаких активов, кроме денежной ликвидности, и не ведут операционной деятельности. Они традиционно размещают акции на бирже, чтобы привлечь средства, которые затем используют для вывода на открытый рынок перспективных частных компаний за счет слияния с ними.

Многие SPAC после IPO не сумели найти подходящие цели для слияния или объединились с компаниями, еще не готовыми для выхода на открытый рынок. На этом фоне активность размещения акций SPAC ослабла, и эксперты не ждут ее роста в следующем году.

"Я думаю, мы увидим существенный откат числа размещений SPAC в 2022 году", - говорит управляющий директор Rainmaker Securities Грег Мартин.

Многие сделки со SPAC сопровождаются привлечением частных инвестиций в акционерный капитал (PIPE), что позволяет компаниям получить дополнительные средства. Однако во второй половине текущего года привлечь частных инвесторов к сделкам со SPAC стало довольно сложно, отмечает партнер Deloitte Превис Ваас.

"Такая же ситуация сохранится и в первой части следующего года", - считает Ваас.

Тем временем, профессор финансов университета Флориды Джей Риттер полагает, что рынок "далеко не умер". С начала октября состоялось размещение акций 125 SPAC, и это показывает, что активность растет по сравнению с летними трендами, хотя и отстает от начала года.

Проблемы китайских IPO в США

Рост напряженности в отношениях США и КНР, вероятно, продолжит ограничивать размещение акций китайскими компаниями на американских биржах, отмечают эксперты.

Китайская Didi Global Inc., оператор крупнейшего в стране сервиса онлайн-заказа такси, ранее в этом месяце приняла решение о делистинге с Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE) и размещении акций в Гонконге, столкнувшись с давлением со стороны Пекина, как и другие компании, собирающие крупные объемы пользовательских данных.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США в понедельник обнародовала руководство по раскрытию информации для китайских компаний, планирующих размещать акции в США, ужесточив требования к ним.

По данным аналитика PwC Дэвида Этриджа, из 60 IPO зарубежных компаний (объемом выше $25 млн) в Штатах в этом году, половина пришлась на долю эмитентов из КНР. При этом, с конца октября китайские компании не размещали акции на американских биржах.

Этридж отмечает, что в прошлом уже был прецедент, когда активность китайских IPO резко снизилась. В 2010 году "мы видели "зеленый свет" для всех китайских компаний, который быстро сменился на красный свет", и в 2011 году IPO в Штатах провели лишь две компании из КНР, говорит эксперт.

"Шансы на то, что мы не увидим IPO китайских компаний в США в обозримом будущем, довольно велики", - отмечает Риттер из университета Флориды.

Динамика акций после IPO не оправдывает ожиданий

Несмотря на то, что активность в сфере первичных размещений акций в 2021 году была рекордной, динамика котировок акций после IPO является довольно слабой. Бумаги примерно двух третей компаний, вышедших на открытый рынок в этом году через традиционное IPO, торгуются ниже цены размещения, свидетельствуют данные PwC.

Это касается, в том числе, и таких известных компаний как Robinhood Markets Inc., Poshmark Inc. и Bumble Inc.

В этом году инвесторы не видели скачков стоимости акций после IPO, к которым привыкли в 2020 году, отмечает Market Watch.

"Придется очень хорошо поискать, чтобы найти акции, подорожавшие вдвое по сравнению с ценой размещения", - говорит Риттер.

По данным IPOScoop.com, акции лишь 13 из числа 441 отслеживаемой компании, торгуются вдвое выше цены IPO, прошедшего в США в этом году.

"Мы видим сотни компаний, готовящихся к IPO, так что предложение будет, однако потенциал спроса пока не известен, - отмечает аналитик Renaissance Capital Эвери Спир. - Есть некоторая усталость инвесторов после года рекордной для IPO активности".

"Наверняка многие компании по-прежнему хотят выйти на открытый рынок, однако необходима более высокая доходность инвестиций, чтобы сохранить интерес инвесторов к первичным размещениям", - говорит Этридж.

Стоит ли идти напрямую?

Еще один тренд, за которым будут следить инвесторы, - прямые листинги компаний. В 2021 году к такой процедуре прибегли шесть компаний, вдвое больше, чем в 2020 году, отмечает Renaissance Capital.

Прямой листинг позволяет компании размещать акции на бирже без участия банков-андеррайтеров, что является необходимым в случае IPO. При этом компания не привлекает средства в рамках этой процедуры.

Довольно прохладный прием, который оказывал рынок компаниям после предыдущих прямых листингов, удерживал эмитентов от использования этого способа для выхода на открытый рынок, отмечает Спир. Однако, по ее словам, позитивная динамика акций Palantir Technologies Inc. после прямого листинга, дает некоторую уверенность компаниям, планирующим идти по этому пути.

Главный исполнительный директор производителя программного обеспечения Amplitude Inc. Спенсер Скейтс, который вывел компанию на открытый рынок за счет прямого листинга в сентябре, отмечает, что такая процедура имеет ряд преимуществ.

"Удивительными характеристиками прямого листинга являются более аккуратные цены акций, а также привлечение инвесторов, приверженных сохранению вложений на долгосрочную перспективу. Кроме того, вам не нужно привлекать деньги, если они вам не нужны", - говорит Скейтс.

Кто придет на рынок в 2022 году

Среди самых ожидаемых IPO 2022 года, владелец интернет-портала Reddit, сервис доставки еды Instacart, финтех-стартап Stripe, а также Databrick, занимающаяся аналитикой данных.

Кроме того, заявку на проведение IPO уже подала частная инвесткомпания TPG.

Эксперты, однако, отмечают, что многие компании не планируют спешить с проведением IPO и занимают выжидательную позицию.

"Компании, с которыми я работаю, кажется, строят планы на второй, третий и четвертый кварталы следующего года", - отмечает Ваас.

По мнению Этриджа, очень важным фактором для рынка IPO в этом году будут макроэкономические события, учитывая, что мировые ЦБ планируют ужесточать денежно-кредитную политику.