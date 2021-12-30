"Уралкалий" выкупил часть своих акций у "Уралхима"

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Дочерняя структура "Уралкалия", ООО "Уралкалий-Инвест", приобрела 3,4% обыкновенных акций материнской компании. Доля голосующих акций "Уралкалия" на балансе "Уралкалий-Инвеста" выросла до 22,36%, следует из сообщения компании.

Единственным акционером "Уралкалия" без учета квазиказначейского пакета является "Уралхим" Дмитрия Мазепина. До сделки ему принадлежало 81% обыкновенных акций (81,5% уставного капитала) калийной компании. "Уралхим" информацию о снижении своей доли в "Уралкалии" пока не раскрывал, в компаниях от комментариев отказались.

Ранее в этом году "Уралкалий-Инвест" выкупил 18,5% уставного капитала материнской компании у партнера Мазепина - Дмитрия Лобяка.

До этого, в конце 2020 года, "Уралхим" приобрел у Лобяка 35,1% "Уралкалия", увеличив свою долю в компании до 81,5%. Сделка была профинансирована Сбербанком.

В отчетности "Уралхим" раскрывал, что в прошлом году привлек в Сбербанке еще $2,4 млрд дополнительно к уже существующему долгу. В результате общий долг "Уралхима" по итогам 2020 года вырос вдвое в рублевом выражении и достиг 493,9 млрд рублей.