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Структура Мазепина купит еще 32% акций Тольяттиазота

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - АО "Химактивинвест" (Москва, подконтрольно структуре Дмитрия Мазепина) стало победителем аукциона на покупку 32,02% обыкновенных акций ПАО "Тольяттиазот" ("ТОАЗ"), говорится в протоколе торгов.

Победитель предложил за пакет 25,850 млрд рублей при стартовой цене в 25 665,864 млн рублей.

Всего участие в аукционе приняли две компании: наряду с "Химактивинвестом" в торгах принимало участие еще одна компания, связанная с "Уралхимом" Мазепина - ООО "Актум" (Пермь) с предложением 25, 700 млрд рублей.

Этот пакет акций стал вторым лотом, выставленным на торги в рамках реализации имущества бывшего председателя совета директоров "ТОАЗа" Сергея Махлая: 8 февраля текущего года первым лотом продаже подлежали 38,74% акций тольяттинского химзавода. В аукционе победило также АО "Химактивинвест", предложившее за пакет 31,55 млрд рублей при стартовой цене в 31 168,86 млн рублей. Конкурентом на торгах стала также - пермская "Актум".

Таким образом, близкая к "Уралхиму" структура в ходе двух аукционов приобрела 70,76505% обыкновенных акций ТОАЗа, хранящихся на счетах депо в Тольяттихимбанке и принадлежащих четырем оффшорам - Instantania Holdings, Kamara Ltd., Trafalgar Trafhold Limited и Bairiki Inc., бенефициаром которых является Махлай.

В конце ноября 2021 года после более чем десятилетнего корпоративного спора АО "ОХК "Уралхим" заявило о получении контроля над советом директоров "ТОАЗа": по итогам состоявшегося по решению суда внеочередного собрания акционеров были досрочно прекращены полномочия управляющей компании (АО "Корпорация "Тольяттиазот") и членов совета директоров предприятия. В новый состав совета директоров вошли представители "Уралхима".

Федеральная антимонопольная служба сообщала, что удовлетворила ходатайство подконтрольного структурам Мазепина АО "Химактивинвест" о приобретении 83,731% акций "ТОАЗа". В совокупности с имеющейся долей "Химактивинвест" может консолидировать 93,723% акций предприятия.

Одновременно ФАС приняла положительное решение по ходатайству ООО "Актум" о покупке 93,723% акций "ТОАЗа".

Уставный капитал "ТОАЗа" составляет 97 115 506 рублей, он разделен на 431 обыкновенную акцию номиналом 225 326 рублей.

"Тольяттиазот" - один из крупнейших в мире производителей аммиака. Производственные мощности предприятия позволяют выпускать более 3 млн тонн аммиака, а также 960 тыс. тонн карбамида в год.

Тольяттиазот Химакивинвест. Дмитрий Мазепин Уралхим Сергей Махлай

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