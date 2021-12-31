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Структура частных владельцев "Внуково" приобрела долю в авиакомпании IFly

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - АО "Компания "Юнокс", связанное с частными владельцами аэропорта "Внуково" Виталием Ванцевым и Владимиром Скочем, стало собственником 30% авиакомпании iFly (юридическое название - ООО "Ай Флай"), следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс".

В числе совладельцев iFly также появился гендиректор компании Кирилл Романовский, который получил долю 5%. В результате доля бенефициара iFly - одного из основателей туроператора TEZ Tour Александра Буртина - снизилась с 91% до 56%. Соответствующие изменения в ЕГРЮЛ внесены 30 декабря.

ООО "Шелковый путь", подконтрольное гонконгской Joy Tour Global Limited, сохранило свои 9% в iFly.

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iFly - российская чартерная авиакомпания. По итогам 11 месяцев она стала 22-й авиакомпаний РФ по количеству перевезенных пассажиров. В парке компании девять дальнемагистральных Airbus A330, следует из данных Росавиации. Базовым аэропортом является "Внуково".

До пандемии COVID-19 iFly выполняла рейсы из "Внуково" по популярным международным направлениям по заказу туроператоров TEZ Tour, Tempus Tour, TUI. В марте 2020 года она одной из первых российских авиакомпаний сообщила о приостановке всех ввозных рейсов за рубеж. Сейчас, согласно онлайн-табло, iFly выполняет в основном грузовые рейсы в Китай.

Последние четыре года iFly была убыточна, в 2020 году чистый убыток по РСБУ составил 416 млн руб. В апреле этого года сообщалось, что компания заключила договор о привлечении 200 млн руб. под 9,3% годовых у АО "Международный аэропорт "Внуково", 10,76% которого владеет АО "Компания "Юнокс".

"Внуково" - третий по объему пассажиропотока аэропорт РФ. Его контролируют Виталий Ванцев и Владимир Скоч (отец давнего партнера Алишера Усманова Андрея Скоча), 25% - у Росимущества.

Внуково IFly Юнокс Виталий Ванцев Владимир Скоч Кирилл Романовский

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