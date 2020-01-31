С февраля отменяются регулярные авиарейсы в Китай

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Работа регулярных авиаперевозчиков, выполняющих рейсы в Китай, меняется с 1 февраля на чартерный режим, сообщил Минтранс РФ.

"Вечером 31 января в Минтрансе России прошло рабочее совещание под руководством министра транспорта, члена оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ Евгения Дитриха. В совещании приняли участие руководители профильных департаментов министерства. Оно было посвящено вопросам организации перевозок пассажиров в и из пунктов на территории КНР", – говорится в сообщении Минтранса.

"Отмечено, что с 00:00 часов 1 февраля работа российских регулярных перевозчиков, осуществляющих перелеты в и из КНР, изменится с регулярного на чартерный режим. Это может повлечь изменение номера рейса, повлиять на дату и время вылета. Информация обо всех таких случаях будет размещена на сайтах перевозчика", – отметили в ведомстве.

Колл-центрам авиакомпаний будут переданы памятки, необходимые для информирования пассажиров. Для мониторинга ситуации по осуществлению перевозок граждан РФ и иностранных государств в и из пунктов на территории КНР создан оперативный штаб Росавиации. Его возглавил руководитель Росавиации Александр Нерадько.

Ранее в пятницу вице-премьер РФ, глава оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Татьяна Голикова сообщила, что регулярное авиасообщение РФ с КНР с 1 февраля будет приостановлено, кроме всех рейсов из/в терминал F "Шереметьево". Оттуда в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг летает российский "Аэрофлот" (MOEX: AFLT), из КНР - Air China, China Southern, China Eastern, Beijing Capital, Hainan Airlines.

После рекомендаций Ростуризма ранее в январе прекратилось чартерное авиасообщение с Китаем, полеты остановили в том числе AZUR air, Nordwind и IFly, "Уральские авиалинии". В основном это были рейсы на привлекательный для туристов остров Хайнань.