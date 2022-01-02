Экспорт нефти из РФ в дальнее зарубежье в 2021 году снизился на 2,2%

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Экспорт российской нефти в страны дальнего зарубежья в 2021 году составил 214,4 млн тонн, что на 2,2% ниже аналогичного показателя 2020 года, сообщается в оперативной сводке ЦДУ ТЭК. Среднесуточный экспорт зафиксирован на уровне 4,31 млн баррелей. Поправка на високосный год учтена.

По системе нефтепроводов АК "Транснефть" в дальнее зарубежье в истекшем году всего было экспортировано 191,65 млн тонн нефтяного сырья (из них 174,29 млн тонн - российские ресурсы), минуя "Транснефть" - 40,1 млн тонн.

В декабре в дальнее зарубежье было экспортировано 19,24 млн тонн российского нефтяного сырья. По сравнению с тем же месяцем прошлого года экспорт вырос на 12,7%. Среднесуточный экспорт составил 4,55 млн баррелей.

Через порт МНТ Козьмино по системе "Транснефти" в прошлом году отгружено 35,1 млн тонн российского нефтяного сырья (в декабре - 3,26 млн тонн), Приморск - 36,25 млн тонн (3,1 млн тонн), СМП Усть-Луга - 17,28 млн тонн (2,2 млн тонн), Новороссийск - 9,77 млн тонн (775,58 тыс. тонн).

НК "Роснефть" в 2021 году экспортировала в дальнее зарубежье по системе АК "Транснефть" 96,66 млн тонн (в декабре - 8,91 млн тонн), "Сургутнефтегаз" - 27,13 млн тонн (2,46 млн тонн), "ЛУКОЙЛ" - 17,64 млн тонн (1,92 млн тонн), "Газпром нефть" - 7,85 млн тонн (808,9 тыс. тонн), "Татнефть" - 7,03 млн тонн (279,7 тыс. тонн).

Предприятия, не входящие в состав вертикально интегрированных нефтяных компаний, в истекшем году отгрузили в дальнее зарубежье по системе "Транснефти" 15,34 млн тонн нефти (в декабре - 1,37 млн тонн).

Транзит Казахстана в 2021 году составил 13,01 млн тонн (в декабре - 1,08 млн тонн), Азербайджана - 1,01 млн тонн (84,76 тыс. тонн), Туркмении - 1,77 млн тонн (79,77 тыс. тонн).

Российские нефтяные компании в 2021 году снизили поставки нефти в страны ближнего зарубежья на 19,9% - до 10,7 млн тонн.