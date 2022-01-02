Добыча нефти в РФ в 2021 году повысилась до 524,05 млн тонн

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Объем добычи нефти и газового конденсата в России в 2021 году повысился на 2,2% по сравнению с 2020 годом и составил 524,05 млн тонн, сообщается в оперативной сводке ЦДУ ТЭК. Среднесуточная добыча зафиксирована на уровне 10,52 млн баррелей. Поправка на високосный год учтена.

В декабре 2021 года в России добыто 46,11 млн тонн нефти с газовым конденсатом, что на 8,4% выше показателя декабря 2020 года. Среднесуточная добыча зафиксирована на уровне 10,9 млн баррелей.

НК "Роснефть" в прошлом году добыла 170,73 млн тонн (в декабре - 14,24 млн тонн), "ЛУКОЙЛ" - 75,73 млн тонн (6,83 млн тонн), "Сургутнефтегаз" - 55,45 млн тонн (5,07 млн тонн), "Газпром нефть" - 38,57 млн тонн (3,29 млн тонн), "Татнефть" - 27,83 млн тонн (2,44 млн тонн), "Башнефть" - 13,77 млн тонн (1,5 млн тонн), "Славнефть" - 9,85 млн тонн (1 млн тонн), "НОВАТЭК" - 8,05 млн тонн (666,92 тыс. тонн), "РуссНефть" - 6,68 млн тонн (589,75 тыс. тонн).

ЦДУ ТЭК по-прежнему учитывает отдельно добычу "Башнефти", несмотря на то, что с 2016 года компания входит в ПАО НК "Роснефть".

Прочие недропользователи, включая "Газпром" и совместные предприятия с иностранными инвестициями, в истекшем году добыли 85,88 млн тонн нефти и газового конденсата (в декабре - 7,7 млн тонн). Отдельные данные по "Газпрому" ЦДУ ТЭК не приводит.

Операторы СРП за указанный период добыли 16,89 млн тонн нефтяного сырья (в декабре - 1,36 млн тонн).