Нефть Brent подорожала до $78,32 за баррель

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть умеренно поднимаются в первый рабочий день нового года, несмотря на сохраняющееся беспокойство рынка по поводу падения спроса из-за распространения новой волны COVID-19.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 в понедельник составляет $78,32 за баррель, что на $0,54 (0,69%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов 31 декабря эти контракты подорожали на $0,16 (0,21%) - до $77,78 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $75,77 за баррель, что на $0,56 (0,74%) больше уровня предыдущих торгов. В минувшую пятницу, 31 декабря, фьючерсы выросли в цене на $0,24 (0,32%) - до $75,21 за баррель.

Нефть Brent по итогам 2021 года подорожала на 53%, WTI - на 57%. Стоимость обоих сортов увеличилась максимальными годовыми темпами с 2009 года, что было поддержано глобальным экономическим восстановлением и ограничениями со стороны предложения.

Спрос на нефть в течение всего года оставался относительно сильным, несмотря на вспышки коронавирусной инфекции по всему миру, сопровождающиеся введением локдаунов и ограничений на передвижение. Аналитики считают, что спрос был поддержан во многом благодаря государственным стимулам.

Со стороны предложения государства ОПЕК+ игнорировали призывы от основных стран-потребителей увеличить нефтедобычу на столько, насколько необходимо для полного обеспечения высокого спроса, и с лета 2021 года придерживались плана по постепенному увеличению на 400 тыс. б/с каждый месяц.

В ответ на это основные потребители нефти, среди которых США, Китай, Япония и Индия, а также другие страны, приняли скоординированные действия по высвобождению из стратегических резервов около 50-60 млн баррелей нефти, большая часть которых будет реализована в первом квартале 2022 года. Эксперты, тем не менее, полагают, что этот шаг будет иметь ограниченное влияние на рынок, пишет Trading Economics.

Участники глобального нефтяного рынка ждут запланированного на 4 января заседания министров ОПЕК+, на котором они примут очередное решение продолжать ли придерживаться плана по увеличению нефтедобычи на 400 тыс. б/с в феврале.