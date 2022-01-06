Цены на нефть опустились впервые за четыре сессии

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть снижаются впервые за четыре сессии на фоне ожиданий ужесточения денежно-кредитной политики в США, а также снижения спроса в Китае из-за введения локдаунов в ряде городов в связи с ростом заболеваемости COVID-19.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 мск в четверг составляет $79,66 за баррель, что на $1,14 (1,41%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на $0,8 (1%) - до $80,80 за баррель, максимума с 25 ноября.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $76,8 за баррель, что на $1,05 (1,35%) ниже итогового значения предыдущей сессии. К закрытию торгов в среду стоимость этих контрактов выросла на $0,86 (1,1%) и составила $77,85 за баррель, что является самым высоким значением с 24 ноября.

Опубликованный в среду протокол декабрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) показал "ястребиный" настрой руководителей американского ЦБ.

"Участники заседания в основном отмечали, что с учетом их собственных прогнозов для экономики, рынка труда и инфляции может потребоваться более скорое, чем ожидалось ранее, повышение ставки или более быстрые темпы ее подъема", - говорится в документе.

Некоторые из руководителей ФРС также обращали внимание на то, что уже в скором времени после увеличения ставки Федрезерву, возможно, придется приступить к сокращению объема активов на балансе.

"Инвесторы избегают рискованных активов, в том числе нефти, ожидая быстрого ужесточения политики ФРС, - отмечает аналитик по сырьевому сектору VI Investment Corp. в Сеуле Вилл Сунгчил Юн. - Кроме того, опасения возможного снижения спроса в Китае сказываются на рынке".

В центре внимания трейдеров остаются массовые протесты в Казахстане. Совет коллективной безопасности Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в который входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан, принял решение направить в Казахстан миротворческие силы.