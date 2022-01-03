Цены на нефть ускорили подъем

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть ускорили рост днем в ходе первых торгов нового года, несмотря на сохраняющееся беспокойство рынка по поводу падения спроса из-за распространения нового штамма COVID-19 "омикрон".

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:17 по Москве в понедельник составляет $78,75 за баррель, что на $0,97 (1,25%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов 31 декабря эти контракты подешевели на $1,75 (2,2%) - до $77,78 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $76,05 за баррель, что на $0,84 (1,12%) больше уровня предыдущих торгов. В минувшую пятницу, 31 декабря, фьючерсы потеряли в цене $1,78 (2,31%) - до $75,21 за баррель.

Нефть Brent по итогам 2021 года подорожала на 53%, WTI - на 57%. Стоимость обоих сортов увеличилась максимальными годовыми темпами с 2009 года, что было поддержано глобальным экономическим восстановлением и ограничениями со стороны предложения.

Спрос на нефть в течение всего года оставался относительно сильным, несмотря на вспышки коронавирусной инфекции по всему миру, сопровождающиеся введением локдаунов и ограничений на передвижение. Аналитики считают, что спрос был поддержан во многом благодаря государственным стимулам.

"В 2021 году рынок столкнулся с "дельтой, "омикроном" и различными локдаунами и ограничениями, но спрос остался устойчивым. Вы можете отнести это на счет государственных стимулов и ограничений со стороны предложения", - отметил главный экономист брокерской компании CommSec Крейг Джеймс.

Со стороны предложения государства ОПЕК+ игнорировали призывы от основных стран-потребителей увеличить нефтедобычу на столько, насколько необходимо для полного обеспечения высокого спроса, и с лета 2021 года придерживались плана по постепенному увеличению на 400 тыс. б/с каждый месяц.

В ответ на это основные потребители нефти, среди которых США, Китай, Япония и Индия, а также другие страны, приняли скоординированные действия по высвобождению из стратегических резервов около 50-60 млн баррелей нефти, большая часть которых будет реализована в первом квартале 2022 года. Эксперты, тем не менее, полагают, что этот шаг будет иметь ограниченное влияние на рынок, пишет Trading Economics.

Участники глобального нефтяного рынка ждут запланированного на 4 января заседания министров ОПЕК+, на котором они примут очередное решение продолжать ли придерживаться плана по увеличению нефтедобычи на 400 тыс. б/с в феврале.