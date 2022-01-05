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Доллар США в ходе торгов превысил 76 руб./$1 впервые с 22 апреля 2021 г.

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Доллар США и евро ускорили рост на Московской бирже в среду вечером, при этом американская валюта в ходе торгов превысила отметку 76 руб./$1 впервые с 22 апреля 2021 года, а единая европейская валюта ушла выше 86 руб./EUR1 впервые с 21 сентября.

Курс доллара США составил 76,02 руб./$1 в 19:42 по Москве, что на 65,75 копейки выше уровня закрытия предыдущего дня. Евро к этому моменту стоил 86,1175 руб./EUR1, подорожав на 1,135 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 87,2 копейки - до 80,56 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", снижение курса рубля к доллару и евро в ходе торгов 5 января обусловлено, прежде всего, наметившимся ухудшением ситуации на мировых рынках капитала. После двух дней активного роста часть инвесторов решила зафиксировать прибыль, что и вызвало изменение динамики глобальных рынков. Поводами для активизации продавцов могли послужить как опасения возможного скорого повышения процентных ставок Федрезервом США (доходность десятилетних US Treasuries в ходе торгов 4 января достигала 1,71% годовых), так и статистика распространения нового штамма "омикрон" COVID-19, что в дальнейшем негативно скажется на темпах восстановления мировой экономики.

Кроме того, дополнительное давление на рубль оказывает рост напряженности в соседнем Казахстане из-за активизации протестных настроений. В Казахстане второй день продолжаются протесты в связи с недовольством населения ростом цен на газ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в результате беспорядков есть жертвы и раненые. Вечером в среду пресс-служба аэропорта Алма-Аты сообщила о захвате терминала протестующими. Перебои наблюдаются в авиасообщении между Москвой и Алма-Атой.

МосБиржа США

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